Negli ultimi tempi, per forza di cose, molti hanno riadattato le loro case a piccole palestre. Convertendoci all’allenamento casalingo, abbiamo scoperto nuovi tipi di workout che prima non conoscevamo. Insieme all’allenamento a corpo libero, abbiamo imparato ad apprezzare quei piccoli attrezzi idonei a una home gym poco ingombrante ma funzionale. Ce ne sono molti, a seconda delle esigenze: trx, kettlebell, fitball, parallele e sbarre per trazioni. Ma per focalizzarci sulla parte bassa del corpo, niente è meglio della cosiddetta banda elastica (o banda di resistenza). Più che pesi e bilancieri, ecco l’attrezzo per rassodare velocemente cosce e glutei allenandoci in casa. La banda elastica viene usata anche da atleti professionisti, tanto è il suo potenziale nello svolgimento di allenamenti finalizzati a tonificare i muscoli delle gambe. Vediamone insieme i vantaggi e gli esercizi eccellenti da svolgere.

La banda elastica è un oggetto estremamente comodo e versatile, ottimo per allenare la parte bassa del corpo. Non bisogna confonderla con le resistance band da bodybuilding, che sono elastici dalla circonferenza più ampia, funzionali soprattutto per allenare la parte superiore del corpo. Le bande elastiche, al contrario, hanno una circonferenza molto più stretta, solitamente intorno ai 35 o 40 centimetri. Ne esistono di varie resistenze, pensate appositamente per lavorare con la parte inferiore del corpo: gambe e glutei. Tant’è che spesso le troviamo in commercio con il nome di glute band (banda per glutei). Le bande elastiche sono eccellenti sia per lo svolgimento di esercizi isotonici che isometrici (ossia, quelli che implicano un movimento e quelli in tenuta). Non occupano più spazio di quanto ne occupa una maglietta piegata e per comprarne una servono circa 7 euro.

Vediamo di seguito alcuni esercizi da svolgere con la glute band.

Quali esercizi possiamo svolgere con questo prodigioso piccolo attrezzo

Per utilizzare al meglio la banda elastica per glutei, dobbiamo infilare le gambe al suo interno fino a farla arrivare qualche centimetro sopra al ginocchio. Tenendo la glute band in questa posizione, possiamo eseguire il ponte per glutei, lo squat o la monster walk (camminata laterale in accosciata). Questi sono i principali esercizi che sfruttano questo attrezzo, che aumenterà la fatica durante l’esecuzione. Infatti, la glute band ci costringe a una tensione costante. È come lavorare sempre in isometria, anche mentre svolgiamo le ripetizioni. Se utilizzato correttamente, questo attrezzo può darci grandi risultati. Chiediamo il parere del nostro personal trainer (se ne abbiamo uno) per un uso ottimale.

