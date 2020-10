Il caffè è uno dei grandi vanti degli italiani. L’espresso, infatti, è davvero famosissimo (e imitato) in ogni angolo del pianeta. E qui in Italia se ne consumano quantità industriali. Si tratta infatti di un prodotto presente in tutte le case. E sembra che nessuno possa farne a meno. Ma molti si trattengono perché potrebbe fare male all’organismo. E quindi, per preservare la propria salute, preferiscono rinunciare a quella tazzina in più. Ma se la realtà fosse un’altra? Infatti, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo consultato una ricerca che sembra affermare che più caffè si beve, più a lungo si vive. Lo dice la scienza in questo studio.

La ricerca scientifica che sostiene i benefici di bere caffè

Secondo una specifica ricerca scientifica, il caffè è come un elisir di lunga vita. Gli studiosi, infatti, hanno cercato di dimostrare le proprietà benefiche di questa bevanda. E i risultati hanno confermato le loro tesi iniziali. Infatti, sembra che più caffè si beve, più a lungo si vive. Lo dice la scienza in questo studio condotto dalla National Cancer Institute. Pare, infatti, che ci sia un legame tra l’assunzione quotidiana di caffè e la presenza di malattie cardiovascolari e tumorali.

Ecco come si è svolta la ricerca in questione

La ricerca ha studiato i dati della Biobanca inglese, comprendenti 500.000 cittadini con età media di 57 anni. L’80% di questi affermava di bere caffè. Gli studiosi si sono quindi concentrati sul restante 20% come riferimento. Focalizzandosi sul numero di tazzine di caffè bevute al giorno, i risultati della ricerca hanno lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, pare che assumere 7 caffè al giorno diminuisse del 16% il rischio di mortalità, mentre 8 caffè al giorno lo riducessero del 14%.

Perciò, i ricercatori sono stati concordi nell’indicare il caffè come uno degli elisir di lunga vita.

