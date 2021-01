Ogni volta che si finisce il proprio esercizio fisico si fanno sempre gli addominali. Cosa assolutamente giusta ma fare gli addominali fa dimagrire? E quindi più addominali si fanno più si dimagrisce? Vediamo subito se è vero o falso, e nel caso in cui dovesse essere falso, vediamo quali sono gli esercizi che servono veramente per perdere il grasso addominale e quali invece vanno solo a rinforzare il muscolo addominale.

Più addominali si fanno più si dimagrisce?

Purtroppo, fare gli addominali non fa dimagrire, quello che spesso si sente è un falso mito: più addominali si fanno, più si avrà un fisico scolpito e addio la pancetta. Se si fanno gli esercizi addominali si avrà un fisico scolpito ma questi non fanno dimagrire.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Fare gli addominali aumenta la tonicità del muscolo addominale e rinforza il muscolo migliorando la postura, ma non sono gli esercizi giusti per perdere il grasso che ricopre questa zona. Inoltre allenare gli addominali tutti i giorni non è utile, perché anche questi, come gli altri muscoli, hanno bisogno di riposo. Quindi è meglio allenarli 2 o 3 volte a settimana.

Cosa fa dimagrire allora?

I veri esercizi che fanno perdere peso sono quelli aerobici. Ad esempio la corsa, la bicicletta, ma anche camminare. Quando però si fanno questi esercizi è importante non farli a ritmi elevatissimi. Ad esempio se uno corre a livelli molto intensi, quello che andrà a bruciare sono gli zuccheri, che però danno energia. La mossa giusta da fare è correre alla stessa velocità moderata per circa 40 minuti. Allora sì che si bruceranno i grassi.

La nutrizione

Ovviamente una parte importantissima è data dalla nutrizione. Infatti per perdere peso è necessario abbinare un giusto tipo di allenamento a una giusta dieta, preferibilmente fatta da un nutrizionista o dietologo. Questi specialisti infatti andranno a realizzare una dieta ad hoc in base al fisico e alla richieste del cliente.

Approfondimento

Ecco cosa usare e come fare per evitare i danni alla pelle durante l’inverno.