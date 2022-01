In cucina è sempre bello sperimentare, provare nuove ricette e servire piatti più innovativi. E trasformare ricette tradizionali, dandogli un tocco in più, potrebbe essere un esperimento più che divertente per molti di noi. Infatti, abbellire il passato con qualche ingrediente in più non potrebbe far altro che rendere i nostri piatti ancor più gustosi e deliziosi. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come preparare una variante della torta di carote che lascerà davvero tutti di stucco.

Pistacchi e cioccolato renderanno questa particolarissima torta di carote ancora più deliziosa tanto da farci venire l’acquolina in bocca

Ci saranno due ingredienti fondamentali che costituiranno una vera e propria novità. Infatti, pistacchi e cioccolato renderanno questa particolarissima torta di carote ancora più deliziosa tanto da farci venire l’acquolina in bocca. Questi ultimi, infatti, avranno la capacità di insaporire ancora di più il nostro dessert rendendolo unico. Per realizzarlo, ci serviranno:

300 gr di carote;

270 gr di farina;

5 uova;

230 gr di zucchero;

170 ml di olio di semi;

1 busta di lievito;

280 gr di cioccolato bianco;

1 arancia;

pistacchi (in granella).

Ora che abbiamo gli ingredienti, vediamo come realizzare la nostra torta in pochissimo tempo. Infatti, per finire il tutto, ci basteranno una quindicina di minuti (senza contare, ovviamente, l’ora di cottura).

La ricetta di questo buonissimo dolce di carote

Per prima cosa, laviamo le carote e, dopo averle pelate e tagliate in piccoli pezzi, mettiamole in un mixer. Prima di avviare l’elettrodomestico, aggiungiamo anche l’olio di semi e lasciamo che i due ingredienti si amalgamino. Ora, rompiamo le uova in una ciotola e con delle fruste mischiamole con lo zucchero e con la scorza d’arancia. Aggiungiamo, infine, anche le carote mixate con l’olio. A poco a poco, mettiamo anche la farina nella ciotola e il lievito, usando sempre una frusta che possa far amalgamare gli ingredienti. Quando vedremo che il nostro impasto sarà ben compatto, allora mettiamolo in una tortiera e cuociamolo a 180° per un’oretta.

Intanto, potremo passare alla salsa. Dovremo semplicemente scaldare il cioccolato bianco in una pentola per farlo sciogliere e, una volta raggiunto l’obiettivo, potremo spargerlo sulla torta quando sarà pronta. Poi, ci basterà spargere il nostro pistacchio e avremo un dolce che creerà un effetto veramente incredibile. Il gusto poi, fatto dal cioccolato, dalle carote e dal pistacchio sarà davvero unico e sicuramente lascerà tutti i commensali stupiti e più che soddisfatti.

