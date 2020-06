Piscina, tutti pazzi per la infinity. Vediamo cosa succede nel mondo.

Rifare la piscina o costruirne una ex novo a effetto infinity, cioè a sfioro, con l’acqua che arriva a filo pavimento per cadere a cascata oltre uno o più bordi, è il nuovo must per chi ha un giardino. Non c’è un modo migliore per vivere, confinati in casa, un allarme pandemia. In Italia se ne vedono solo negli alberghi o nei resort a molte stelle, sono considerati impianti di lusso. Ma quest’anno sono molte le ville a reddito per affitto breve e i boutique hotel che hanno deciso di investire su questa dotazione. Vedremo fra poco che il costo di una piscina infinity, con l’effetto ottico di strabordamento, è alto ma non stratosferico: equivale a quello di un’auto nuova di prima fascia.

Le icone più famose del mondo

La piscina a sfioro più famosa del mondo è.. la prossima. Sta per esserne costruita una straordinaria a Londra da Compass Pools, sul tetto di un grattacielo di 55 piani, a 200 metri di altezza. Si ispira alle piscine infinity presenti sul tetto dell’hotel Marina Bay Sands a Singaporee sul tetto dei Market Square Apartments di Houston, ma le supera per dotazioni. La nuova icona londinese avrà il pavimento in acrilico trasparente, dalla hall dell’hotel si potranno vedere i bagnanati. L’accesso sarà dalla porta di un sottomarino, un tubo rotante sempre trasparente. Un anemometro controllerà la velocità del vento e regolerà il meccanismo di riutilizzo dell’acqua impedendone la fuoriuscita. L’acqua sarà anche riscaldata in modo ecosostenibile, utilizzando l’aria di scarto della climatizzazione dell’hotel. L’attrazione metropolitana dell’hotel Infinity London e una delle prossime icone della città sarà completata entro quest’anno.

Il costo di una normale piscina interrata che permetta di fare qualche bracciata a nuoto parte dai 5000 euro. Che diventano 7000 includendo i costi dello scavo, dei permessi e delle dotazioni. Per le piscine a sfioro invece si parte da un prezzo medio di 18.500 euro e si sale a 25 mila euro con una griglia a sfioro di 50mq. Se lo sfioro è nascosto, si parte dai 20 mila per arrivare oltre 37 mila euro. La piscina a sfioro con effetto ottico infinity, che si può montare sul tetto di una villetta, parte dai 24 mila euro e tocca i 55 mila, se la si dota di una chiusura scorrevole per proteggere l’impianto durante i mesi invernali.