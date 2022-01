Molti di noi, soprattutto in questo periodo, sono in cerca di lavori nuovi, stimolanti e magari anche in città diverse da quelle in cui vivono attualmente. La buona notizia è che, ultimamente, stanno uscendo diversi bandi che potrebbero interessare tante persone e che, fortunatamente, non sono aperti solo a laureati. Rimanere informati e controllare ogni volta i tipi di concorsi che vengono aperti può davvero aiutare a inviare le domande in tempo. In questo modo, infatti, potremo avere l’opportunità di partecipare con studio e dedizione.

Concorsi pubblici e posti di lavoro, le nuove offerte che potrebbero interessare tantissime persone

Il bando che presentiamo oggi è aperto dalla Regione Sicilia e coinvolge diversi posti di lavoro per una serie di ruoli che sicuramente potrebbero attirare la nostra attenzione. I posti disponibili si dividono in due bandi che sono rivolti ai Centri per l’impiego della Regione stessa. Inoltre, vediamo presentato un terzo bando che, questa volta, offre posti come agenti forestali (in questo caso sarà sufficiente avere la terza media ma non si potranno avere più di 30 anni). Infine, un quarto e un quinto bando che invece aprono le porte all’Amministrazione Regionale (quest’ultima riservata solo a laureati). Per accedere ad alcuni non servirà la laurea ma basterà il certificato di diploma.

Piovono 1.170 posti di lavoro anche solo con diploma e terza media in questa meravigliosa Regione ricca di storia e mare pazzesco

Inoltre, ricordiamoci che per partecipare non sarà assolutamente necessario essere residenti nella Regione che sta aprendo i diversi bandi disponibili. Il tutto sarà gestito ovviamente dalla Regione Sicilia accompagnata, in questo caso, da Formez PA-Centro servizi. È già possibile inoltrare la domanda di ammissione alle prove che si terranno, aperta dal 21 dicembre 2021. Inoltre, coloro che vorranno partecipare avranno tempo fino alle 23:59 del 25 febbraio 2022. Dunque, come possiamo notare, avremo a disposizione ancora diversi giorni per poter compilare tutti i documenti richiesti e inoltrare la domanda. Ovviamente, dopo l’invio, si dovranno sostenere per alcuni bandi delle prove scritte e delle selezioni che decreteranno i vincitori dei posti disponibili.

Ricordiamo, poi, che per inoltrare la richiesta di partecipazione dovremo avere il Sistema pubblico di identità digitale, meglio conosciuto come SPID. E, se ancora non l’abbiamo aperta, creiamo un’email PEC per ricevere tutte le informazioni necessarie. Dunque, piovono 1.170 posti di lavoro anche solo con certificati che non siano lauree. Sul sito della Regione Sicilia si può facilmente trovare un link che riporta immediatamente al bando, dove sono evidenziate tutte le indicazioni necessarie per inoltrare la domanda.

