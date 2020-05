Piove sul bagnato per un titolo già penalizzato dalla pandemia

Piove sul bagnato per un titolo del settore lusso che già veniva da anni di debolezza borsistica e che con Covid-19 ha visto nel 1° trimestre dell’anno una riduzione dei ricavi del 30% .

Parliamo di GEOX, un titolo azionario che negli ultimi cinque anni ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, considerando i dividendi distribuiti, ha perso circa l’80% a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno perso entrambi circa il 14%.

Dal punti di vista dei fondamentali e delle aspettative di crescita ci sono numerosi aspetti negativi che vanno tenuti in considerazione in vista di un possibile investimento:

Secondo le previsioni, per i prossimi anni fiscali si prevede una crescita lenta delle vendite.

La bassa redditività indebolisce l’azienda.

I bilanci hanno ripetutamente deluso gli azionisti. Il più delle volte sono stati al di sotto delle aspettative.

Le prospettive di vendita del gruppo si sono abbassate negli ultimi dodici mesi. Questo cambiamento delle previsioni evidenzia un calo dell’attività e analisi pessimistiche dell’azienda.

Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’esercizio in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Per l’anno passato gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime di utile.

Ci sono, però, anche aspetti positivi. La società, infatti, è una delle più sottovalutate, con un rapporto “enterprise value to sales” a 0,7 per l’esercizio 2020. Inoltre per gli analisti è sottovalutata del 20% circa sebbene il consenso medio sia Hold. A testimonianza della prudenza con la quale cic si deve muove sul titolo.

Piove sul bagnato, ma quando entrare in acquisto sul titolo?

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 29 maggio a quota 0,656€ in ribasso del 2,61%.

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione ribassista che ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,6923€ e da quel momento ha iniziato un lungo movimento laterale. La situazione, quindi, è molto incerta con le quotazioni che potrebbero da un momento all’altro allungare o verso area 0,9934€ oppure continuare la discesa verso area 0,3954€.

Vista questa incertezza, e trovandosi il titolo sui minimi storici, si consiglia di starne alla larga per investimenti di lungo periodo fino a quando lo scenario non verrà chiarito.

