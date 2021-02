Il nostro Ufficio Studi continua a monitorare con attenzione le società con grafici in tendenza rialzista e che presentano sottovalutazione rispetto ai fondamentali di bilancio degli ultimi anni. Segnaliamo che Piovan ha rotto al rialzo una resistenza di lungo termine ed ora potrebbe volare. Cosa attendere quindi da ora in poi?

Il titolo (MIL:PVN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 febbraio a 5,77 in rialzo dell’ 1,76%.

Nel 2020 ha segnato il minimo a 2,943 ed il massimo a 5,71. Da inizio anno invece, il minimo a 4,79 ed il massimo a 5,85. Dal 20 novembre dello scorso anno, quando il titolo è stato raccomandato per l’acquisto la performance fino ad oggi è stata del 18,35% mentre nello stesso periodo il Ftse Mib è cresciuto dell’8,37%.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Analisi di bilancio

La società si occupa dello sviluppo e della produzione di sistemi di automazione per lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione di materie plastiche e non e di polveri alimentari.

Gli utili sono cresciuti del 7,1% nell’ultimo anno e si prevede che i ricavi cresceranno del 14,18% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 6,60 per azione. I nostri calcoli invece ad un prezzo obiettivo di 7,75 con una sottovalutazione attuale del 34,3%.

Verrà mai colmato questo gap fra previsione e prezzo attuale? L’analisi fondamentale non è una scienza perfetta e in gioco possono entrare i fattori più disparati e molteplici e le cose potrebbe ro cambiare in seguito ad un mutamento dello scenario economico repentino.

Un aiuto e di non poco conto viene dallo studio dei grafici

Piovan ha rotto al rialzo una resistenza di lungo termine ed ora potrebbe volare

La tendenza di breve, medio e lungo termine da diverse settimane è impostata al rialzo. La chiusura di contrattazione di ieri, è stato il segnale che attendevamo per confermare l’inizio di un’ulteriore fase direzionale rialzista.

La strategia di investimento da applicare al momento attuale

Chi possiede le azioni come da nostre indicazioni pregresse può mantenerle con stop loss di lungo termine a 4,78. Stop di breve a 5,41.

Chi vuole comprare il titolo deve applicare gli stessi stop loss.

Attendiamo l’inizio di un forte rialzo. Inizieremo a cambiare idea solo sotto i 5,41.

Come al solito si procederà per step.