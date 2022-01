Nuove offerte di lavoro per il 2022 provenienti dal settore bancario. Questa volta alla ricerca di personale è Crédit Agricole, l’istituto di credito del Gruppo bancario francese omonimo. Candidati a vari livelli di carriera, ma anche giovani senza esperienza, sono fra le figure ricercate nelle filiali di tutta Italia. Vediamo di seguito le posizioni aperte, le qualifiche necessarie e come candidarsi.

Il Gruppo Crédit Agricole conta ad oggi oltre 2 milioni di clienti, impiegando più di 10mila collaboratori. Posti di lavoro disponibili nelle Regioni di Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania e molte altre ancora. Diversi sono, inoltre, i settori finali interessati dagli annunci di lavoro disponibili. Fra questi, Audit, Risorse Umane, Finanza, Retail, Legale & Compliance e Information Technology.

I vantaggi

I dipendenti del Gruppo hanno a disposizione 8 giorni al mese di lavoro in smartworking. Ciò riflette bene i principi dell’azienda nei confronti dei dipendenti. Uno di questi è proprio quello di favorire un bilanciamento adeguato fra vita privata e lavoro. Seguono l’asilo nido aziendale, un percorso di accompagnamento per orientare alla genitorialità ed eventuali premi individuali.

Pioggia di opportunità di lavoro da Crédit Agricole per candidati con e senza esperienza precedente

Le figure ricercate al momento da Crédit Agricole sono Junior Client Advisor, Gestore Affluent e Riservato Webinar per l’Università di Siena. Consulente Finanziario Dipendente, Gestione Clientela FriulAdria, HR Specialist, Gestore Affluent e molte altre ancora. Sono in tutto 46 gli annunci pubblicati, ciascuno differente per profilo ricercato e sede finale di inserimento.

Un esempio

Il candidato ideale per il ruolo di Junior Client Advisor ha una laurea triennale in ambito umanistico, economico giuridico o quantitativo. Possiede spiccate doti relazionali per il contatto con la clientela ed i colleghi. È preciso ed attento alla qualità del lavoro, sa adattarsi, è capace di smaltire le consegne in velocità tenendo fede a riservatezza e professionalità. Si occuperà di offrire l’assistenza necessaria ai clienti dell’istituto bancario al fine di soddisfare efficacemente le loro esigenze.

Come visualizzare tutti gli annunci disponibili

Pioggia di opportunità di lavoro da Crédit Agricole per candidati con e senza esperienza precedente, visualizzabili visitando la pagina dedicata del Gruppo. Qui potremo restringere la ricerca utilizzando gli appositi filtri quali aree professionali, contratto, area geografica e livello minimo richiesto d’istruzione. Cliccando sul profilo di interesse, ne potremo visualizzare tutte le info correlate. Nella parte in basso dello schermo, da smartphone, troveremo il tasto “Invia candidatura”.

