Incredibili opportunità di lavoro presso la nota catena di steak house con ristoranti in tutta Italia. Old Wild West, dal cui nome deriva l’ambientazione western tipica dei suoi locali, è alla ricerca di personale per più ruoli e sedi. Camerieri, Addetti Ristorazione e Cucina, Fattorini e molto altro nelle offerte di lavoro presentate di seguito. Per la maggior parte è richiesta poca o nessuna esperienza, ma non mancano le eccezioni. Vediamo quali sono, i requisiti e come inviare domanda.

Old Wild West conta oltre 170 ristoranti su tutto il Paese. Ha sede principale a Tavagnacco, in provincia di Udine, ed è di proprietà del gruppo Cigierre, ossia Compagnia Generale Ristorazione SpA. Lo stesso è proprietario di altri grandi marchi, quali America Graffiti, Pizzikotto, Shi’s e Wiener Haus.

Pioggia di offerte di lavoro in tutta Italia e per tutti i ruoli da Old Wild West

Come anticipato, le figure ricercate sono diverse, così come le sedi finali di collocamento. Per citare le grandi città, per il ruolo di Cameriere si candidano le sedi di Roma, Palermo, Genova, Firenze, Bologna, Modena e L’Aquila. Il profilo di Addetto Ristorazione è richiesto su Treviso e Savona; Cameriere a turno unico serale su Silea; Operatore Sala su Modena, Cremona e Piacenza. E ancora, Cameriere Sala per il weekend su Ascoli Piceno; Addetto Cucina su Milano, Genova, Brescia e tante altre.

Seguono poi i ruoli di Fattorino Addetto Consegne, Operatore Cucina, Addetto Cucina per il turno unico serale, Addetto Cucina Prima Esperienza, Cuoco e Aiuto cucina. Chiudono la lunga lista di posizioni aperte lo Assistant Restaurant Manager e il Responsabile Cucina.

Cosa serve per candidarsi

Per avere un’idea dei requisiti richiesti per entrare a lavorare in Old Wild West, vediamo alcuni esempi. Per il ruolo di Addetto Consegne su Mantova sono richiesti un buon orientamento in città, la patente B, essere automuniti, la disponibilità a turno serale e un’ottima conoscenza della lingua italiana.

Come inviare domanda

Pioggia di offerte di lavoro in tutta Italia e per tutti i ruoli da Old Wild West. Per candidarsi è possibile consultare la pagina Web messa a disposizione dal brand. Qui potremo avere una panoramica di tutte le posizioni aperte, le info dei singoli ruoli e i requisiti richiesti. Seguono la sede di lavoro finale e un form da compilare, al quale allegare il nostro Curriculum vitae. Una volta fatto, ci basterà cliccare il tasto Conferma per procedere con l’invio della domanda.

Approfondimento

Da non lasciarsi scappare queste imperdibili opportunità di lavoro in Poste Italiane per diplomati e laureati