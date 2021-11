La nota azienda irlandese di abbigliamento Primark è alla ricerca di nuovo personale. Le sedi interessate sono sia in Italia che all’estero, nello specifico Regno Unito e Irlanda, e grazie ai pochi requisiti sono sorprendentemente accessibili. Si cercano giovani senza esperienza da inserire come addetti vendite o commessi o in stage, ma anche professionisti specializzati. Vediamo di seguito quali sono le opportunità disponibili e come candidarsi.

Primark è in forte crescita nel nostro Paese con sedi sparse su tutto il territorio. Milano, Brescia, Verona e Catania sono solo alcune delle città che ospitano i suoi negozi di abbigliamento, ma c’è di più. Entro il 2022 il Gruppo, secondo il piano di sviluppo fissato, aprirà altri 8 negozi in diverse regioni. Queste sono Lombardia, Campania, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.

Pioggia di offerte di lavoro in Italia e all’estero da Primark senza requisiti di esperienza

In Italia i posti di lavoro disponibili riguardano sia i nuovi negozi in apertura che quelli già attivi. I ruoli pubblicati prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato o stage. Per quest’ultimo, un esempio è lo stagista addetto alle vendite, cui è richiesta una predisposizione a lavorare in gruppo e la passione per la moda. Inoltre, non devono mancare spiccate doti relazionali per il diretto contatto con la clientela.

All’estero le posizioni aperte in Primark riguardano perlopiù figure da inserire nei punti vendita. Seguono diverse opportunità per i settori HR, Retail, Merchandising e Legal. Come già introdotto sopra, i posti di lavoro disponibili sono per le sedi di Irlanda e Regno Unito.

Come inviare la candidatura

Una vera e propria pioggia di offerte di lavoro in Italia e all’estero da Primark senza requisiti di esperienza e con numerosi vantaggi. Ferie, assicurazione sanitaria e orario flessibile rientrano fra questi. Inoltre, non sono da meno le opportunità promozionali per tutti i dipendenti sui prodotti dell’azienda irlandese. Per inviare domanda ci sono due canali distinti da prendere in considerazione. Se siamo interessati alle posizioni aperte in Italia, ecco la pagina dedicata da visitare. Se, invece, vogliamo dare uno sguardo alle offerte disponibili fuori, si deve cliccare qui per accedere alla piattaforma da visitare. In entrambe possiamo utilizzare i filtri proposti per restringere la visualizzazione delle offerte sulla base dei nostri interessi o delle qualifiche possedute.

