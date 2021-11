Se stiamo cercando lavoro e vogliamo lavorare al supermercato queste offerte fanno al caso nostro. Trovare un impiego stabile non è facile al giorno d’oggi, lo sappiamo bene. Però se vogliamo mettere qualcosa da parte possiamo sfruttare anche opportunità a tempo determinato. Oppure contratti part time che ci permettono di avere tempo a disposizione per la famiglia.

Ecco, quindi, che in Coop sono diverse le posizioni aperte in diverse parti d’Italia. Si cercano figure specializzate come toelettatori, macellai, ma anche ottici e farmacisti. Non solo, tanti sono i posti a disposizione per diplomati e senza esperienza nel settore come addetti alle vendite.

Pioggia di offerte di lavoro da Coop in diverse regioni d’Italia anche solo con il diploma

Coop Italia è una società di cooperative di consumatori che comprende una rete di supermercati e ipermercati, ma anche superette. Nel 1947 è stata fondata l’Alleanza Italiana Cooperative di Consumo da cui poi nascerà la Coop Italia che conosciamo oggi.

I punti vendita Coop sono diffusi soprattutto nel Centro e nel Nord Italia. Si tratta di punti vendita di diverse cooperative tutte sotto il marchio Coop. Infatti per accedere alle varie offerte di lavoro è necessario consultare il sito della Coop che ci interessa.

Tra le posizioni aperte che possono risultare interessanti eccone selezionate alcune. Se abbiamo solo il diploma ma una grossa predisposizione al lavoro di gruppo ecco cosa offre Unicoop Firenze. Contratto determinato part time 20 ore come addetto vendite reparto casse e rifornimento. Nello specifico nella zona del senese e con disponibilità a lavorare su turni.

Senza alcuna esperienza pregressa, Coop Lombardia cerca diplomati o laureati come Allievi Responsabili. Con formazione e addestramento per poter gestire e coordinare reparti e risorse. Un’occasione per imparare un nuovo mestiere e inserirsi nel mondo del lavoro.

Come candidarsi

Per poter consultare le posizioni aperte e candidarsi il procedimento è semplice. Basterà cercare su Google “Coop lavora con noi” e cliccare sul primo risultato. Nella pagina scegliere la Coop della zona in cui viviamo e si aprirà la lista di offerte disponibili. Cliccando su ognuna ci sarà una breve descrizione della figura che cercano e come inviare la candidatura. In alcune sedi è possibile inviare la candidatura direttamente da LinkedIn, in altre andrà compilato il modulo. Selezionando il profilo che ci interessa clicchiamo su “Nuovo Curriculum” e inseriamo i nostri dati.

Ecco, quindi, che arriva una pioggia di offerte di lavoro da Coop in diverse regioni d’Italia anche solo con il diploma. Se siamo alla ricerca di un lavoro non possiamo lasciarci scappare queste ghiotte opportunità.

