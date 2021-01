Con l’estrazione ormai prossima del 6 gennaio 2021, si sono scaldati i motori della Lotteria Italia e gli appetiti e le speranze di milioni di italiani.

In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa ha passato in rassegna le ultime 13 estrazioni (da quella del 2007/’08 fino alla precedente del 2019/’20). E in particolare ha analizzato in quali regioni d’Italia sono stati venduti in questi anni il maggior numero di tagliandi legati al primo premio. Invece in quest’altro articolo abbiamo illustrato qual è la probabilità di vincere i 5 milioni della Lotteria messi in palio.

Ricordiamo infatti che è possibile sapere dove, cioè in quale località, un biglietto è stato venduto, ma non la residenza del suo titolare. Quindi, se un biglietto vincente è stato venduto a Roma non è detto che il vincitore sia residente (o domiciliato) a Roma. Non esiste, infatti, necessariamente una corrispondenza diretta tra le due informazioni.

Entriamo dunque nel vivo di questa pioggia di milioni di euro della Lotteria Italia in queste regioni per quel che ha riguardato le estrazioni degli anni passati.

Le maggiori ricorrenze del primo premio

Il primo studio che abbiamo fatto ha coinvolto il primo premio da 5 milioni di euro, il più ambito. Ci siamo chiesti in quali regioni d’Italia si sono venduti i tagliandi più ricchi. Le sole edizioni che abbiamo analizzato vanno dal 2007 (ma estrazione gennaio 2008) fino al 2019 (ma estrazione 6 gennaio 2020). Questa particolare e parziale classifica vede:

a) la regione Lazio al top, che ha venduto ben 5 tagliandi vincenti in queste 5 edizioni: 2017; 2014; 2012; 2009; 2008;

b) poi la regione Campania, che ha venduto il tagliando risultato poi fortunato nelle edizioni del 2018, del 2011 e del 2007;

b) a pari merito abbiamo due regioni del Nord, ossia la Lombardia, (edizione del 2016 e del 2013) e il Veneto nella Lotteria Italia del 2015 e del 2009;

c) infine le regioni Liguria (anno 2010) e Piemonte (edizione 2019) a pari merito con un solo tagliando vincente venduto negli ultimi 13 anni.

Nella storia più recente del gioco, quindi, la regione Lazio è quella che ha venduto più tagliandi risultati poi vincenti alle successive estrazioni. Ancora, ricordiamo che il premio da 5 milioni dell’edizione 2008/’09 venduto a Roma non fu reclamato. Così si è rimesso in gioco l’anno successivo.

I premi dal 2° al 5° della “Prima Categoria”

In secondo luogo abbiamo semplicemente allargato la nostra analisi ai premi dal secondo al quinto classificato (a prescindere dall’importo). Ossia quelli rientranti nella c.d. “Prima Categoria”, i premi più ricchi per intenderci, molti dei quali sono milionari. Anche qui riguarda solo la Regione in cui si è acquistato il ticket. Questa seconda tipologia di classifica vede questa ripartizione dei premi:

a) in testa il Lazio, con molti della tagliandi della “Prima Categoria” venduti tra il 2008 e 2020. Nello specifico: il terzo premio dell’edizione 2019; il 5° in quella 2017 e il 3° nel 2015. Poi il 4° nell’edizione 2014, il 5° nel 2012, il 3° e il 4° nell’edizione 2011, il 5° nel 2010, il 2° in quella 2009. Ed ancora il 2° e 5° nella Lotteria Italia 2008 e infine il 3° in quella 2007. Insomma, non vi è dubbio che si tratti di una regione dove si vendono molti dei biglietti vincenti;

b) a seguire troviamo la Lombardia con ben 9 biglietti vincenti e piazzatisi poi tra il 2° e il 5° posto;

c) al terzo posto la Campania, con 4 biglietti venduti e piazzatisi poi al 2° posto (edizioni del 2018, 2015, 2013 e 2012). Mentre altri due sono giunti invece al terzo posto e precisamente nelle edizioni del 2018 e 2014.

Illustriamo questa pioggia di milioni di euro della Lotteria Italia in queste regioni

Ovviamente il gioco della Lotteria Italia (come tutti i giochi a estrazioni) non ha memoria. Quindi quello che è accaduto in questi anni dalle estrazioni del 2008 fino a quelle del 2020 non è detto si ripeterà. Il 6 gennaio 2021, per esempio, potrebbero uscire 5 biglietti tutti venduti in regioni non citate sopra.

Lo sapremo solo nella tarda serata del giorno dell’Epifania. Per adesso non resta che incrociare le dita e confidare nella cara e tanto amata dea bendata.

Ecco dunque dove si è avuta la pioggia di milioni di euro della Lotteria Italia, in queste regioni e nella storia più recente del gioco.