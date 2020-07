Ieri pioggia di denaro sulla Borsa italiana, su Atlantia e su Leonardo. Potrebbe essere stato un acquazzone estivo, di quelli che arrivano, fanno uno scroscio e poi vanno. Oppure potrebbe essere l’inizio di un periodo piovoso. Una lunga pioggia di soldi che sarebbe ben accolta da tutti gli investitori.

Grazie al nostro Ufficio Studi, cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere oggi in Borsa.

Pioggia di denaro sulla Borsa italiana, su Atlantia e su Leonardo. Ecco cosa potrebbe accadere oggi

Partiamo da Piazza Affari e dall’indice Ftse Mib, che ieri ha chiuso in rialzo del 2% a 20.281 punti. L’indice è a un passo dal massimo di 20.400 punti, segnato nella seduta dell’8 giugno. Quel livello è considerato anche una resistenza. Oltre questa soglia, l’indice può rafforzare il trend rialzista in vista di un agosto che potrebbe rivelarsi molto caldo per le Borse.

E’ auspicabile il superamento nella seduta di oggi, o di domani, di questo prezzo, con relativa chiusura settimanale oltre i 20.400 punti. Sarebbe il viatico per un rafforzamento del trend ascendente per la prossima settimana. Mentre una chiusura negativa frenerebbe lo slancio di ieri, ma non comprometterebbe il quadro positivo. A meno che i prezzi non chiudano sotto 20mila punti. Peggio ancora sotto 19.800

Leonardo e Atlantia possono essere ancora protagonisti

Ieri i titoli azionari di Atlantia e Leonardo sono stati assoluti protagonisti. Atlantia ha realizzato una performance del 26%; Leonardo è salito del 6%. La festa per questi due titoli potrebbe non essere finita.

Atlantia è tornata oltre 14 euro, con volumi che non si vedevano da due anni. Oggi potrebbe accadere che scattino le prese di beneficio di chi ieri ha comprato con l’idea di guadagnare sull’esplosione dei prezzi. Se Atlantia fosse sopra i 14,5 euro a metà giornata ci sarebbe la possibilità del raggiungimento dei 15,3 euro.

Il titolo Leonardo (MIL-LDO) è in rialzo da 4 sedute. Ieri i prezzi si sono fermati a 6,4 euro, sui massimi di giornata. Gli altissimi volumi, fanno intendere che c’è interesse sull’azione. Il superamento dei 6,5 euro, porterà i prezzi in area 7 euro.

