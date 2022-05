Quando tutto oramai lasciava pensare a un ulteriore sell off, proprio oggi quando scade un primo clutser di prezzo tempo mensile calcolato secondo i nostri metodi matematici, i prezzi esplodono al rialzo. Come va “identificato” questo movimento? Questo fatto porta ad una modifica del nostro percorso campione? Ora andremo ad analizzare come regolarsi con questa pioggia di denaro sui mercati azionari proprio nel giorno di setup.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:27 della giornata di contrattazione del 11 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.799

Eurostoxx Future

3.610

Ftse Mib Future

23.335

S&P 500 Index

4.021,64.

Le previsioni annuali ponderate sulla serie storiche puntano al ribasso fino a giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 6 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso atteso è il seguente:

massimo fra lunedì e martedì, poi nuove vendite dai massimi di quest’ultimo, e poi minimo nella giornata di venerdì, con un intervallo sl rialzo fra mercoledì e giovedì. Tutto in linea con la previsione, e quindi, da domani si potrebbe tornare a scendere.

Pioggia di denaro sui mercati azionari proprio nel giorno di setup. Continuerà?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.507. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.322.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.524. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.775.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.815. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.155.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.081. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

In apertura del 12 maggio verranno chiusi gli Short su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future. S&P 500 rimane ancora Short.

Cosa succederà domani sui mercati azionari?

Questo è un momento molto delicato. In base ai criteri della price action, si potrebbe salire, ma la nostra previsione settimanale, dopo un inizio al rialzo proietta nuove vendite. Guai comunque, se nei prossimi giorni venissero rotti al ribasso i minimi odierni. Attenderemo gli eventi.

