Torna l’interesse degli operatori per le azioni della Borsa italiana in particolare delle blue chip. Tra queste, alcuni titoli stanno catalizzando l’attenzione degli investitori professionali. Proprio questi titoli ieri hanno spinto il listino italiano in rialzo dopo due sedute in calo.

Ieri la Borsa di Milano ha chiuso in rialzo dopo due sedute deboli. Il numero dei titoli in rialzo testimonia il ritorno dell’interesse degli operatori professionali per il nostro listino. Anche la misura del guadagno dei migliori titoli è un utile indicazione. Ieri tra i titoli a maggiore capitalizzazione che hanno guadagnato di più ben 6 sono saliti di oltre il 2%.

La regina è stata BPER Banca che ha guadagnato oltre il 6%, chiudendo a 1,858 euro. Una indiscrezione ha spinto in alto il titolo, l’ipotesi che l’istituto emiliano romagnolo sia interessato ad acquisire Banca Carige. Oggi anche l’azione della banca ligure è schizzata in alto chiudendo in rialzo del 13%. Questo balzo va ad aggiungersi a quello realizzato nella seduta di martedì, che ha visto il titolo salire dell’8%.

Da qualche seduta sta cadendo una pioggia di denaro a Piazza Affari su questi titoli che promettono scintille anche nelle prossime sedute. Infatti tra i titoli bancari non corrono solo BPER Banca e Carige. Anche Unicredit e Monte dei Paschi di Siena sono nel mirino degli investitori. Ieri Unicredit ha chiuso in calo dell’1,8% su vendite per prese di beneficio dopo i forti rialzi dei giorni scorsi. Il titolo nella seduta di ieri ha realizzato un massimo a 13,62 euro, il valore più alto degli ultimi 12 mesi. I prezzi hanno quasi raggiunto il massimo di gennaio del 2020, realizzato la settimana prima che i mercati crollassero a causa della pandemia.

Gli operatori sono tornanti a comprare questi titoli perché si sta riaccendendo il risiko bancario. Gli analisti stanno scommettendo sul matrimonio tra Banco BPM e Monte Paschi e sull’incorporazione di Carige in BPER Banca.

Attenzione a questi livelli di Ftse Mib

La seduta di ieri del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha dato indicazioni confortanti. I massimi e minimi dell’indice sono stati superiori a quelli della seduta di martedì. Questo può essere un segnale incoraggiante in vista di questa seduta e di quella di domani. Oggi i livelli da tenere in considerazione saranno 26.800 punti al rialzo e 26.600 punti al ribasso. Il superamento dei 26.800 punti spingerà i prezzi verso i 27.000 punti. Se il Ftse Mib scenderà sotto 26.600 punti c’è il rischio di uno scivolamento a fino a 26.000 punti.

