Piedi gonfi per il caldo? Provate il bicarbonato. Arriva la stagione estiva e che bello voi direte. Ma siamo sicuri? Perché ci sono alcune parti del nostro corpo che invece ne soffriranno. Una di queste sono i piedi. Infatti pensate a stare tutto il giorno in piedi, con magari anche delle scarpe alte o scomode. La sera i vostri piedi saranno gonfi e doloranti. Quindi oltre ad utilizzare le creme o dei gel che vi aiutano a sgonfiare i piedi, esistono dei rimedi naturali che quindi non useranno prodotti chimici.

Piedi gonfi per il caldo? Provate il bicarbonato

Tra le cause più comuni del gonfiore ai piedi c’è la disidratazione. Assicuratevi di bere la giusta quantità di acqua ogni giorno, soprattutto d’estate. Anche uno stile di vita sedentario in cui si passano molte ore seduti è nemico dei vostri piedi. Un modo semplice ma efficace per riattivare il flusso di sangue e rilassare i muscoli è quello di mettere una pallina da tennis sotto il piede e farla rotolare con movimenti circolari lungo tutta la pianta. Anche passare troppo tempo in piedi può causare dolore e gonfiore alle caviglie. Una volta rientrati da una lunga giornata di lavoro, stendetevi a terra e sollevate le gambe a 90 gradi appoggiandole al muro. Restate in questa posizione distendendo le spalle, la schiena, il collo e le gambe e anche i vostri piedi troveranno sollievo.

Il pediluvio è un facile rimedio per i piedi gonfi. Riempite una bacinella con acqua calda, aggiungete un paio di cucchiai di bicarbonato e un po’ di sale e lasciate i piedi a mollo massaggiandoli delicatamente per una mezz’ora. È possibile ottenere effetti benefici anche attraverso pediluvi in acqua fredda alternati a massaggi. Questi ultimi possono essere fatti in casa con oli e lozioni naturali a base di burro di karité, camomilla e malva.