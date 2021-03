I piedi sono una parte molto importante del corpo, e non vanno trascurati altrimenti, con il trascorrere degli anni faranno male e si irrigidiranno.

Non basta averne cura facendo la pedicure, oppure calzando scarpe comode e confortevoli. Bisogna eseguire giornalmente dei piccoli esercizi, che non portano via molto tempo, ed aiutano il piede a rilassarsi e ad essere in salute.

In questo articolo spieghiamo, come avere piedi e caviglie belli e in salute con alcuni semplici esercizi.

Sollevamenti con le punte dei piedi

Sedersi con i piedi appoggiati a terra e sollevare ogni dito tenendo gli altri poggiati a terra, cominciando con l’alluce e terminando con il quinto. Dopodiché ricominciare con il quinto dito e terminare con l’alluce.

Ripetere questo esercizio per due volte eseguendo quindici sollevamenti.

In questo modo si rinforzano i muscoli estensori, che fanno sollevare e abbassare i muscoli delle dita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Piedi e caviglie belli e in salute con alcuni semplici esercizi. Arricciare le dita

Stendere un panno a terra poggiarci il piede destro sopra, e afferrarlo con le dita del piede. Alzare il panno a circa tre centimetri dal pavimento, e trattenerlo per cinque secondi. Poggiarlo al suolo e ripetere questo esercizio, cinque volte.

Eseguire la stessa operazione, con il piede sinistro.

Di giorno in giorno aumentare la durata della presa fino ad arrivare, alla durata di 10 secondi.

Esercizi per le caviglie

Sedersi sul pavimento con le gambe distese in avanti.

Munirsi di una banda elastica e legarla alla gamba di un tavolo pesante situato al lato del proprio corpo, accanto ai piedi.

Avvolgere l’altra estremità della banda elastica intorno alla caviglia, accanto al tavolo e muoverla per allontanarla dal tavolo vincendo la resistenza della banda elastica.

Eseguire l’esercizio 15 volte.

Con questo esercizio rafforziamo i muscoli della tibia, e del malleolo.