Non c’è niente di più bello in estate che stare a piedi scalzi e indossare delle scarpe o sandali aperti. Tuttavia è importante che i nostri piedi siano ben curati. Sono infatti spesso sottoposti a stress ed è una buona abitudine massaggiarli spesso. Questo aiuta la circolazione del sangue e ad evitare dolori, considerando che i piedi sono sottoposti ad un’intensa e costante attività.

Inoltre, massaggiare i piedi aiuta a rilassarsi, a rilasciare lo stress fisico e mentale, è una vera e propria meditazione. Aggiungendo un buono scrub naturale fatto in casa avremo dei piedi belli e lisci tutta l’estate con questi 3 metodi naturali fai da te.

Rimuovere lo sporco e le cellule morte con questi scrub naturali

Preparare delle creme e scrub naturali per i piedi è facile e divertente. Nonostante si usino prodotti naturali, ricordiamoci sempre di fare un test del nostro prodotto sulla pelle, su una piccola parte del corpo. Inoltre, prima di massaggiare i piedi e fare lo scrub, teniamoli immersi in una bacinella di acqua calda per 10 minuti. Questo intensificherà l’effetto del massaggio.

Il primo scrub che possiamo realizzare è alla menta e al sale di Epsom. Prendiamo quindi:

1 tazza di sale di Epsom;

1 cucchiaino di olio di oliva o di cocco;

3-4 gocce di olio essenziale di menta piperita.

Mischiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e trasferiamo in un vasetto di vetro. Utilizziamo lo scrub massaggiando i piedi per 10 minuti e lasciamo poi in posa per ancora una decina di minuti. Infine risciacquiamo e applichiamo una crema idratante e rinfrescante.

Piedi belli e lisci tutta l’estate con questi 3 metodi naturali fai da te

Un altro scrub che possiamo fare facilmente in casa è a base di zucchero di canna e di olio d’oliva. Prendiamo gli ingredienti seguenti:

1 cucchiaino di zucchero di canna scuro;

1 cucchiaino di olio di oliva;

2 gocce di olio essenziale di camomilla o menta piperita;

1 cucchiaino di bicarbonato.

In una ciotola mischiamo lo zucchero, l’olio e il bicarbonato. Aggiungiamo l’olio essenziale ed applichiamo questo scrub sui piedi. Utilizziamo poi una crema idratante anche se questo scrub ha già un effetto dolce e nutriente sulla pelle dei nostri piedi.

Uno scrub più esfoliante è quello al limone e zucchero. Ci serviranno quindi:

¼ di una tazzina di olio di cocco;

2 tazzine di zucchero;

9-10 gocce di olio essenziale di limone;

½ cucchiaino di scorza di limone.

Mischiamo lo zucchero, l’olio di cocco e l’olio essenziale di limone. Aggiungiamo poi le scorze e passiamo lo scrub sui nostri piedi massaggiando profondamente. Poi risciacquiamo ed applichiamo sempre una buona crema idratante.