L’estate è iniziata ufficialmente e questa stagione finalmente dà adito a un periodo di leggerezza e spensieratezza di cui tutti abbiamo veramente bisogno. Per questo molti sono curiosi di come andranno le loro vacanze per sapere se troveranno l’amore o se riusciranno ad avere delle nuove amicizie significative. Per sapere queste cose uno strumento interessante può essere l’oroscopo. Oggi, andiamo a vedere un segno che nei prossimi mesi si rivelerà molto fortunato. Potrebbe essere possibile vivere con il piede sull’acceleratore e avere una nuova ripartenza per questo segno zodiacale.

La situazione del cielo

Essendo appena arrivato il solstizio, il Sole sta passando dal segno dei Gemelli a quello più tenero e casalingo del Cancro. Questo porta a un sollievo per i segni di acqua e terra, ovvero Scorpione, Pesci, Toro, Vergine. L’unico ad essere escluso è il Capricorno che si trova al proprio “anti-compleanno” e sente le energie difficili dell’opposizione. Venere è nel placido segno del Toro, Marte e Giove invece sono nel focoso Ariete. Questi due pianeti hanno delle energie molto attive e maschili che aiuteranno specialmente una tornata di segni. Il primo è un transito che generalmente è veloce, mentre il secondo si protrarrà fino all’autunno.

Piede sull’acceleratore e nuova ripartenza per questo segno che sta finalmente per vivere dei mesi da vero e proprio re ricchi di gratificazione

Avere Giove dalla propria parte porta a delle ottime promesse. Per questo tutti i segni di Fuoco (quindi Leone, Ariete e Sagittario) si preparano a vivere un periodo con i fiocchi fino ad ottobre. Il primo però in queste settimane comincia a vivere dei giorni nettamente migliori rispetto a prima. Le recenti frizioni sul lavoro ad esempio vanno dimenticate. Ora si potranno avere dei maggiori riconoscimenti in campo professionale. Se questo non accadesse consigliamo di incominciare a guardarsi intorno perché ci sono altri posti di lavoro in cui è possibile ottenere quello che si merita veramente.

È il caso quindi di lasciare da parte il proverbiale orgoglio da “re della savana” che, se ferito nell’ego, può rimanere in delle situazioni solo per provare il proprio valore agli altri. È tempo dunque di prendersi gli applausi e riconoscerlo da sé, mettendosi in degli ambienti che lo facciano brillare al meglio delle sue possibilità.

Lettura consigliata

Charme e fortuna sono dalla parte di questo segno zodiacale che avrà un’estate meravigliosa e un amore a prima vista fra giugno e luglio