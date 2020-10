Lo sappiamo bene, l’amore non è come ce lo raccontano le fiabe. È proprio a partire dal “vissero felici e contenti” che iniziano le preoccupazioni e le sfide. Quando, però, c’è vero amore, queste avversità possono essere superate insieme.

È il caso anche delle relazioni a distanza, che spesso portano stress e difficoltà alla coppia. Applicando, però, alcuni semplici trucchi è possibile tenere acceso l’amore anche in questo caso. Ecco per voi un piccolo manuale di sopravvivenza per le relazioni a distanza.

La difficile equazione della comunicazione

In una relazione a distanza la comunicazione è tutto. Mancando l’elemento fisico, bisogna, infatti, affidarsi a telefonate, messaggi e videochiamate.

Ogni persona, e ogni coppia, tuttavia, funziona in modo diverso. I partner devono, quindi, trovare la giusta ricetta per comunicare in modo efficace e soddisfacente.

L’ascolto, inoltre, è fondamentale. Bisogna, infatti, essere in grado di venire incontro alle richieste della nostra metà per farla sentire meno sola. C’è chi avrà bisogno di mille cuoricini via chat al giorno, e chi, invece, sentirà l’esigenza di una sola lunga chiamata.

Venirsi incontro è, quindi, decisivo. Le comunicazioni, inoltre, devono essere profonde e significative.

Va bene parlare della propria giornata e di cosa avete fatto al lavoro, ma dovete anche ricordarvi perché state insieme.

Attenzione però! Come ogni relazione, anche quella a distanza ha bisogno della sua dose di spazio. Possiamo essere impegnati, avere giornate no e non aver tempo di telefonare oggi. Il nostro partner deve essere in grado di comprendere e non prendersela se ogni tanto manchiamo al nostro appuntamento quotidiano.

Piccolo manuale di sopravvivenza per le relazioni a distanza

Quasi tutte le relazioni a distanza, però, non restano sempre tali.

Le coppie che vivono lontane hanno spesso qualche giorno ogni tanto in cui riescono a vedersi. Magari durante i week end, o per una settimana ogni due o tre mesi.

È importante, quindi, sfruttare al meglio anche i momenti in cui si è insieme. Bisogna, infatti, prendersi il tempo necessario per ristabilire una piccola routine.

È meglio, dunque, non riempire le giornate di piani e appuntamenti.

L’ideale è dedicare quei giorni solo alla coppia e fare insieme quello che più vi piace, che sia anche guardare la tv in pigiama.

Molti vogliono condividere momenti entusiasmanti col partner, ma ciò può avvenire solo se prima si è instaurata una buona routine e la pace necessaria.

Il consiglio alle coppie che vivono una relazione a distanza è, quindi, quello di dare priorità al tempo insieme e al relax.