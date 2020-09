Piccoli segreti per ottenere una linea snella e un ventre piatto .

Come abbinare bellezza e salute? Avere una vita snella non ci dà la sensazione di stare bene con noi stessi? Avere un ventre piatto non ci fa sentire bene in salute? Ecco dei piccoli segreti per ottenere una linea snella e un ventre piatto.

Perché fa molto bene mangiare lentamente?

Primo consiglio è di mangiare lentamente e masticare bene. Chi mangia in fretta fa entrare molta aria che gonfia la pancia. Inoltre mangiare lentamente è un modo per assaporare meglio i cibi, che a volte per fretta, vengono semplicemente ingoiati.

Questa tecnica di assaporare i cibi è stata messa a punto da una equipe internazionale, per curare la depressione leggera. Masticare lentamente e gustare il sapore, permette di entrare in contatto con quello che facciamo, porta d’ingresso per essere in contatto con noi stessi.

Come mai è utile mangiare spesso?

Sembra strano, ma il mangiare spesso aiuta a non far gonfiare la pancia. Molti pensano che una linea snella domandi di mangiare poco. Al contrario, il metabolismo richiede che ci sia a intervalli abbastanza regolari una piccola quantità di cibo da assumere. Fra la colazione e il pranzo, uno snack per esempio. Non mangiare naturalmente molto a pranzo e a cena.

Una tisana d’alloro

Per chi ha bisogno di bruciare i grassi si può pensare ad una tisana con tre foglie d’alloro. È un ottimo rimedio, da bere dopo aver fatto bollire le foglie per 5 minuti. Si può dolcificare con del miele.

Piccoli segreti per ottenere una linea snella e un ventre piatto. Fare dello sport è un vantaggio

Lo sport è un aiuto per stare bene con tutto il corpo. Soprattutto la corsa lenta fatta nei parchi e comunque all’aperto, ci permette di ossigenare il sangue fino ai capillari. Ma anche a bruciare i grassi in eccesso, oltre a rassodare la pancia e tenere i muscoli in allenamento. Anche mezz’ora di passeggiata al giorno aiuta a stare in forma. Per chi ha una piscina nelle vicinanze, anche il nuoto è ottimo per snellire tutta la figura e far muovere tutto il corpo. .

Ecco un modo per abbinare insieme bellezza e salute.