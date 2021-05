Settimana scorsa il titolo del report sui mercati azionari americani recitava Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro dei mercati azionari a Wall Street. Purtroppo non c’è stata una chiara ed evidente inversione di tendenza, ma un altro tassello del puzzle ribassista è andato al suo posto. Quindi, piccoli segnali di debolezza si susseguono sui mercati azionari a Wall Street e il ribasso è sempre più vicino

Come si vede dai grafici, infatti, c’è stata una nuova chiusura inferiore a quella della settimana precedente, ma il supporto in area 33.550 ha resistito alle pressioni ribassiste per la sesta settimana consecutiva. I livelli da monitorare con attenzione in chiusura settimanale, quindi, diventano 33.550 e 34.860 (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 32.690. Una chiusura inferiore a questo livello determinerebbe una chiara e forte inversione ribassista.

Il segnale più importante, però, potrebbe arrivare dalla chiusura mensile. Una chiusura di maggio inferiore a 33.950, infatti, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso sul time frame mensile. In questo caso la discesa potrebbe continuare almeno fino in area 30.900. Qualora si dovesse continuare al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che negli ultimi 20 anni, vedi figura seguente, il mese di giugno è stato quello con la minore probabilità di vedere la chiusura superiore all’apertura mensile.

Piccoli segnali di debolezza si susseguono sui mercati azionari a Wall Street e il ribasso è sempre più vicino: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 21 maggio a quota 34.207,13 in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,51%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile