Le stime e i dati dicono che nel mondo e in Italia lo spreco di cibo è davvero alto. Questo sperpero inutile è monitorato, tenuto sotto controllo e contrastato. Per questo ognuno di noi dovrebbe impegnarsi un po’ di più a fare attenzione a quello che compriamo, mangiamo e che soprattutto buttiamo via. Per riuscirci è importante conoscere questi piccoli ma utili consigli per ridurre lo spreco di cibo in casa. Da questi piccoli gesti non ne trarrà beneficio solo il pianeta, ma anche i nostri portafogli e le nostre finanze.

Pianificare e congelare

Un primo passo importante è quello di pianificare bene i menù di tutta la settimana e fare la lista della spesa. In questo modo andando a comprare non solo impiegheremo meno tempo, ma eviteremo pure di farci tentare e di comprare cibo inutile. Ovviamente questa è una cosa semplice da fare se si è a dieta o si è da soli in casa, ma diventa molto più complicata nel caso di una famiglia più grande. Anche in questi casi è però utile cercare di seguire questo metodo efficace.

Un’altra azione importantissima è quella di congelare gli avanzi. Se siamo sicuri di non mangiare a breve il cibo avanzato semplicemente congeliamolo piuttosto che farlo andare a male e buttarlo. Quando congeliamo ricordiamoci sempre di scrivere la data e di fare piccole porzioni. Così facendo scongeleremo poco cibo per volta e non ci troveremo a dover gettare quello in eccesso.

Pane e cucina degli avanzi

Piccoli ma utili consigli per ridurre lo spreco di cibo in casa. Il pane solitamente non manca mai in tavola, ma non è raro che abbondi. Se il pane avanza non bisogna mai buttarlo via! I suoi riutilizzi sono davvero tantissimi: possiamo o congelarlo o farlo seccare. Il pane secco diventa un ottimo pangrattato, ma è perfetto anche per fare crostini e bruschette con l’olio. Infine, se proprio non vogliamo mangiarlo, possiamo sempre donare il pane secco ai canili.

Impariamo anche l’arte della cucina degli avanzi. A volte infatti i cibi avanzati possono rinascere in piatti ancora più saporiti. Possiamo fare torte di riso, frittate di pasta o pasta cotta nel forno, frullati e dolci con la frutta troppo matura, ecc.

Infine se abbiamo un giardino possiamo usare gli avanzi di cibo per concimare le nostre piante. Il terreno sarà così fertilissimo e daremo anche una mano nello smaltimento dei rifiuti.