La primavera è sempre più vicina e con essa la voglia di rinnovare e rinfrescare l’aspetto di casa. Sostituire mobili o posizionarli in maniera diversa, tuttavia, richiede tempo e sforzi. Per questo motivo, La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare che bastano questi piccoli accorgimenti per trasformare casa spendendo poco e darle una ventata d’aria fresca. Si tratta di piccoli tocchi glam, che rendono l’abitazione un tempio del benessere, in cui godere di ogni comfort.

Federe dei cuscini colorate

Le federe dei cuscini, posizionati sul divano o sul letto per rendere ancor più accoglienti questi elementi d’arredo, costano davvero pochissimo. Circa 5 o 6 euro per federa (perché non servirà sostituire anche l’imbottitura del cuscino) basteranno a dare immediatamente un nuovo aspetto alla casa.

Osare con tinte forti a contrasto con l’arredamento, come il color senape, il blu petrolio o con tinte pastello come il rosa o l’azzurro. Consigliamo di giocare anche con i tessuti. Tanto per fare un esempio, il velluto sarà perfetto per la stagione invernale, il cotone fresco o tessuti simili alla seta per l’estate.

Quadri in composizione

Il secondo dei piccoli accorgimenti per trasformare casa spendendo poco e darle una ventata d’aria fresca sono i quadri in composizioni. Ormai arredano moltissime case e appaiono sulle migliori pagine social di arredamenti. Essi sono quei quadri posizionati tutti vicini, a mo’ di piccola galleria, di forme e dimensioni diverse.

La cornice è rigorosamente la stessa per tutti e i colori sono il file rouge della composizione. Per esempio, per l’arrivo della primavera, è possibile posizionare una composizione di quadri che raffigurano foglie di piante in dettaglio.

Tutti condivideranno lo stesso colore verde e un’armonia di base. Ma la cosa meravigliosa è poter approfittare delle offerte per le stampe di foto online. Ogni anno, così, sarà possibile cambiare i quadri e dare un aspetto diverso con pochi euro.

Le piante

Un altro segreto per dare un aspetto diverso alla casa, migliorando anche la qualità dell’aria sono le piante. Studiare il giusto posto per ogni pianta e posizionarla in ogni stanza dell’abitazione. Le piante grasse, ad esempio, costano davvero pochissimo e possono arredare scale o ambienti che non hanno troppa luce. Le piantine aromatiche sono perfette per la cucina perché, oltre a insaporire i piatti, diffondono in casa piacevoli aromi naturali.

Le tende

Ancora un altro modo economico di trasformare casa è la sostituzione dei tendaggi. Basterà acquistare una parure di tende per le stagioni fredde e una per le stagioni calde. Dopodiché, una volta l’anno sarà possibile sostituire le tende e rinfrescare l’arredamento.

Bastano solo un po’ di fantasia e davvero un piccolissimo investimento per rinfrescare il look della casa. Consigliamo, quindi, di sperimentare questi piccoli accorgimenti per trasformare casa spendendo poco e dargli una ventata d’aria fresca. Il risultato sarà impeccabile!