Sono molte le donne che dedicano almeno un’ora al giorno al make-up. Vedersi truccate e curate aiuta l’autostima. Tuttavia non tutte le donne sono abituate a truccarsi tutti i giorni e non è affatto vero che soltanto truccandosi si può essere belle. Quello che può rendere una donna bella e affascinante sono la cura della pelle e qualche altro consiglio da seguire. Perciò vediamo insieme quali sono i piccoli accorgimenti per avere sempre un bell’aspetto anche senza trucco.

Curare la pelle

Una pelle luminosa è una pelle idratata. L’età anagrafica non ha alcuna importanza e non ne ha molta neanche il tipo di alimentazione che si sta seguendo. Senz’altro l’assunzione di vitamine aiuta la rigenerazione del tessuto epidermico quindi favorirle nell’alimentazione è auspicabile. Quello che è più importante è sapere che la pelle ha bisogno di acqua. Idratare la pelle serve per combattere lo stress a cui questa viene sottoposta quotidianamente. Utilizzare le creme adatte e ricordarsi sempre di bere molto renderà la nostra pelle più luminosa, elastica e setosa.

Piccoli accorgimenti

Se desideriamo evitare di truccarci e quindi ad esempio decidere di non usare il mascara, si dovrà ricorrere a qualche trucco. Si sa che le ciglia folte e un po’ incurvate rendono gli occhi più grandi. Come fare per ottenere lo stesso effetto senza l’aiuto del trucco? Un segreto ad esempio è quello di applicare con un pennellino qualche goccia di olio di ricino tutte le sere prima di andare a dormire.

Un altro consiglio riguarda lo scrub. Attraverso questa tecnica si rimuove lo strato più superficiale dell’epidermide rinnovandola. Si può applicare due volte a settimana e se la pelle è molto delicata si possono usare prodotti esfolianti che la proteggono. Ricordiamo dopo il trattamento di idratarci utilizzando una crema non troppo trattata. Ecco perciò quali sono i piccoli accorgimenti per avere sempre un bell’aspetto anche senza trucco.