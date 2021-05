Basta pronunciare la parola “tiramisù” per sentire subito un certo languorino.

Fa parte delle preparazioni più buone, facili e veloci, talmente squisite da dedicargli persino una festa, il “tiramisù day” che si celebra il 21 marzo.

La rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa ha pubblicato numerose ricette, versioni e consigli legati a questo dolce.

Ad esempio:

Quest’oggi, invece, vi mostriamo alcune piccole chicche di pasticceria che non tutti sanno per un tiramisù davvero eccezionale che conquisterà grandi e piccini in un istante.

Guarnire il tiramisù in modo alternativo

Per stupire tutti gli ospiti, amici e parenti, oltre alla ricetta, un’attenzione particolare va alla guarnizione del dolce.

Il classico cacao amaro può essere accantonato per lasciare spazio a golose alternative.

Ad esempio, guarnire con cioccolato fondente al 70 % e panna montata può rappresentare la mossa vincente.

Il procedimento è facilissimo. Sbriciolare il cioccolato fondente e distribuirlo sulla superficie del tiramisù. Con dei piccoli ciuffetti di panna montata decorare qui e lì per regalare più golosità ad un dolce già buono. Ed infine, per un tocco di classe, spolverare leggermente con della cannella in polvere.

Il contrasto degli ingredienti garantirà un successo assicurato.

Per un effetto più variopinto e sfizioso, soprattutto per i più piccini, si consiglia di guarnire con cioccolato fondente e zuccherini colorati. Far sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente in un pentolino. Poi, versare delicatamente su tutta la superficie del tiramisù. A questo punto, cospargere di zuccherini colorati ed il gioco è fatto. Ed ecco 2 piccole chicche di pasticceria che non tutti sanno per un tiramisù davvero eccezionale che conquisterà grandi e piccini in un istante.