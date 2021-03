Tutti abbiamo avuto o usato almeno una volta nella nostra vita una bicicletta. Queste fantastiche compagne di gite e scampagnate rischiano però di rompersi e usurarsi se non vengono pulite regolarmente. Allo stesso modo si rischia di danneggiarle con una incorretta manutenzione. Ecco perché oggi, con questo articolo, vedremo una piccola guida per pulire la propria bici nel modo giusto e senza più la paura di rovinarla.

Il telaio e le parti esterne

Per poter pulire una bici senza paura di rovinarla sarà utile avere un secchio d’acqua calda, uno sgrassatore liquido e una spugna o una spazzola non abrasive. Il primo passo sarà sicuramente partire dal telaio e dalle parti visibili. Queste andranno pulite passando l’acqua calda sulle parti sporche e impolverate e adoperando la spazzola nei punti più ostici. Facendo particolare attenzione a non metterci troppa forza e a non intaccarne la vernice.

I freni

Allo stesso modo è importante anche la manutenzione dei freni, che dipenderà dalla tipologia di questi: per i freni a pattino, bisognerà sganciarne il filo e lavare il cerchio della ruota e il pattino del freno, facendo ad eliminare grasso e sassolini; mentre per quelli a disco, bisognerà rimuoverli dalla ruota e pulire il disco del freno facendo poi attenzione ad asciugarlo per bene.

Cambio posteriore e anteriore

Ancora, nella piccola guida per pulire la propria bici nel modo giusto e senza più la paura di rovinarla vediamo i pezzi del cambio. Per pulire questa parte dalla bici sarà utile fornirsi di un treppiedi o anche capovolgere la bici a testa in giù con le ruote per aria. Una volta fatto questo con acqua calda e sgrassatore spazzolare accuratamente tutti gli ingranaggi facendo girare le ruote in modo da non tralasciarne nessuno. Poi lubrificare gli ingranaggi, la ruota dentate e la corona per creare una patina che li protegga da umidità e ruggine.

Catena

Infine lo sporco sulla catena può contribuire a un incorretto funzionamento del cambio, sarà quindi fondamentale una catena pulita e ben lubrificata. Per pulire una catena bisognerà sempre usare spazzola e acqua calda, oppure è possibile trovare in commercio i cosiddetti “pulisci catena”, che fanno il lavoro da soli in modo veloce ed efficace. Per finire anche su di questa dovrà essere applicato un sottile strato di lubrificante a protezione.

Ecco allora che grazie a questa piccola guida per pulire la propria bici nel modo giusto e senza più paura di rovinarla non avremo più problemi con la nostra bici.

