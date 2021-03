Le api sono di fondamentale importanza per la sopravvivenza del pianeta e della nostra stessa specie, l’essere umano. Sono, infatti, i principali impollinatori. Senza il loro operato rischiamo di dire addio a gran parte del nostro cibo. Ricoprono, quindi, un ruolo importantissimo per l’ecosistema e vanno assolutamente aiutate e salvaguardate, perché la loro sopravvivenza e strettamente correlata alla nostra e a quella dell’intero pianeta.

È facile comprendere quindi, quanto sia fondamentale il nostro contributo, per garantire e sostenere la sopravvivenza delle api sulla terra. Per quanto l’inquinamento, e soprattutto i pesticidi, mettano a serio rischio la vita delle api, noi possiamo fare tanto. Anzi, dobbiamo partecipare attivamente. La bella notizia è che è più facile di ciò che sembri.

Piccola guida per aiutare le api, per la salvaguardia del pianeta

Cercheremo, con questa piccola guida per aiutare le api, di dare qualche valido consiglio. In questo modo avremo aiutato, seppure nel nostro piccolo, non solo le api in difficoltà, ma l’intero pianeta.

Non toccare gli alveari e fare scelte alimentari consapevoli

Non toccare gli alveari. La prima cosa da fare, ovviamente, è quella di non nuocere. Se vediamo un alveare, per quanto possa spaventarci, giriamo a largo e lasciamo in pace le api. Solitamente, se non vengono provocate, anche loro tenderanno ad ignorarci. Questo potrebbe capitare per lo più in campagna. Ricordare sempre che gli spazi sono nostri quanto loro, per poterli condividere pacificamente.

Fare scelte alimentari consapevoli. Le scelte quotidiane sono importantissime se vogliamo aiutare il pianeta e le api. Il cibo, infatti, va scelto in base alla stagionalità, possibilmente biologico e locale. Meno chilometri avrà fatto, migliore sarà la scelta.

Coltivare i fiori che preferiscono e non usare pesticidi

Coltivare i fiori che preferiscono. Questo sarà un modo intelligente di coltivare piante e fiori su balconi e terrazzi. Le api hanno, infatti, delle predisposizioni per alcuni cibi, così come noi. Basterà fare una piccola ricerca per capire di quale polline sono più ghiotte, in questo modo avremo garantito loro un punto di ristoro.

Non usare pesticidi. La cosa che dobbiamo comprendere è che ogni nostra azione, anche la più involontaria, si riflette sul pianeta. Usare i pesticidi è la prima causa della scomparsa di questo insetto. Rinunciare a questi prodotti è di fondamentale importanza per la sopravvivenza della specie.

Aiutiamole se le vediamo in difficoltà e destiniamo un posticino agli insetti di passaggio

Aiutiamole se le vediamo in difficoltà. Se ci capita di vedere un’ape in evidente stato di difficoltà. Magari ribaltata, o che ha difficolta a volare, potrebbe essere perché ha sete o perché è debilitata. Un po’ di acqua e zucchero potrebbe essere un valido aiuto. Baserà metterne qualche goccina accanto e faranno tutto da sole.

Creare un posticino per gli insetti di passaggio. Mettere un contenitore con dell’acqua sul davanzale, in terrazzo o in giardino, è un modo per aiutare le api quando non trovano fonti di acqua. Soprattutto in città. È importante mettere al suo interno delle biglie o delle pietre. Qualcosa che possa fungere da appiglio a da scalini perché se finiscono per bagnarsi, soprattutto le ali, potrebbero annegare e allora non le avremmo aiutate affatto, anzi.

Un rifugio per l’inverno

Creare un rifugio per l’inverno. Che sia una casetta o qualsiasi altro tipo di riparo per gli inverni più gelidi, è un modo per aiutare le api. Anche in questo caso, una ciotolina con acqua e zucchero, aiuterà gli insetti di passaggio a rimettersi in forze.

Essere generosi con questi insetti è il modo concreto che abbiamo per aiutare il pianeta.

Con questa piccola guida per aiutare le api, per la salvaguardia del pianeta, speriamo possa essere più semplice capire come farlo.