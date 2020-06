Piazza Affari vola. E non solo lei. I rating sui titoli da monitorare

Piazza Affari vola. E non solo lei. Volatilità era stata prevista e volatilità è arrivata. Questo il primo responso che si può dare per quanto accaduto in questa giornata. Quando mancano pochi minuti alla fine delle contrattazioni, Piazza Affari vola. E non solo lei. Numeri alla mano, il Ftse Mib vanta un guadagno di oltre il 2,75%. Insieme a lei anche il Ftse 100 con un +2,3%, il Dax di Francoforte a +2,2% e il Cac 40, fanalino di coda a 1,4%.

Cosa sta succedendo sui mercati?

Come spiegare questa corsa dei listini dopo il calo vistoso di ieri? Inutile dire che è ancora lui, il Covid a decidere le sorti dei mercati. Per la precisione, questa volta, voci e speranze su un promettente vaccino in arrivo. Banche e costruzioni guidano il rally anche se i dati macro continuano ad essere in grigiorosa. Inoltre gli avvertimenti della FED rappresentano un freno (per oggi solo teorico) agli entusiasmi improvvisati.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Partendo da questo presupposto, e vedendo quindi che Piazza Affari vola. E non solo lei, quali sono le azioni da comprare? Banca Akros guarda subito ai grandi nomi e in particolare ad A2a (target a 1,60 euro) oltre a Enel (8,50 euro), Leonardo (8,50 euro), Saipem (3,70 euro) e Telecom Italia (0,60 euro). Anche oggi, inoltre, è da citare l’elenco degli outperform di Mediobanca. Tra questi Hera (target a 4 euro), Snam (4,80 euro) e Telecom Italia (0,68 euro). telecom Italia che riscuote successo anche in casa Banca Imi (buy a 0,62 euro).

Le azioni da comprare a Wall Street

Corre anche Wall Street che vede S&P 500 e Dow oltre il 2,2% in territorio positivo mentre il Nasdaq arriva all’1,8%. Infatti l’economia Usa festeggia il +17,7% delle vendite al dettaglio, dato determinante in un paese la cui economia è retta per i ¾ dai consumi privati. Un numero che piace molto a Trump, sempre convinto di una ripresa imminente. Ma il dato risulta ancora più interessante se si pensa alle previsioni che non andavano oltre un +7,7%. Il lato negativo, però, è nella produzione industriale: +1,4% a maggio invece del +2,6% previsto. Guardando alle azioni da comprare a Wall Street, i titoli più interessanti vedono la conferma del buy di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) da parte di Citigroup, che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 400 da $ 310. Per Wedbush Securities il rating resta Outperform con un target di prezzo di $ 375. Da citare il titolo Humana Inc. per lungo tempo promettente protagonista della corsa al vaccino, declassata a Market Perform da Outperform in casa Cowen

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro di oggi sono da evidenziare, oltre a quelli statunitensi già citati, anche i dati riguardanti i prezzi all’ingrosso e al consumo di maggio della Germania (0,6% a/a, in calo sul precedente 0,9%) oltre all’indice Zew di giugno (63,4 punti invece dei previsti 60). Per domani, invece, l’attenzione sarà per l’Italia con gli ordini all’industria e il fatturato industria di aprile. Importanti anche i prezzi inglesi al consumo e alla produzione di maggio.