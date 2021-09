Oggi le Borse europee hanno molto da recriminare. Ancora una volta Wall Street ha fatto valere la legge del più forte e al momento dell’apertura ha trascinato al ribasso tutti i listini. Ovviamente anche la Borsa italiana ha sofferto l’apertura debole di Wall Street. Tuttavia ha mostrato una valida resistenza alla zavorra americana ed ha terminato la seduta con segno positivo. Così dopo la seduta al ribasso di ieri, oggi Piazza Affari torna a salire e su questi 2 titoli si scatenano gli acquisti.

I tre dati che hanno condizionato le Borse nel finale

Oggi era una seduta da cardiopalmo per i mercati. Nel pomeriggio erano attesi tre importanti dati macroeconomici dagli USA. Il risultato di questi dati avrebbe influenzato l’apertura della Borsa americana e di conseguenza anche l’andamento delle Borse europee. E così è stato.

I tre dati attesi dagli Stati Uniti erano le vendite al dettaglio di agosto e le richieste di sussidi di disoccupazione. Il terzo dato importante era l’indice di produzione della Fed di Filadelfia per settembre. Quest’ultimo è stato molto superiore alle attese e anche le vendite al dettaglio sono andate bene. Purtroppo anche le richieste di sussidi alla disoccupazione sono state superiore alle attese e questo non è piaciuto al mercato.

Così l’avvio di Wall Street è stato negativo ed ha trascinato al ribasso le Borse europee compresa Piazza Affari. Per fortuna i mercati azionari del Vecchio Continente erano in deciso rialzo al momento dell’avvio delle contrattazioni della Borsa USA. La conseguenza è stata che il calo dei listini europei ha solo limato i guadagni. Al momento della chiusura l’indice tedesco Dax segnava un rialzo dello 0,2%, la Borsa di Parigi guadagnava lo 0,6% e Londra saliva di poco meno dello 0,2%.

Piazza Affari torna a salire e su questi 2 titoli si scatenano gli acquisti

Ancora una volta la nostra Borsa è stata la migliore tra i principali listini europei. L’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,78% a 25.963 punti. Tuttavia per tutta la giornata l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è rimasto sopra la soglia dei 26.000 punti. Ad un certo punto della giornata l’indice era arrivato a guadagnare fino all’1,2%. Solamente dopo l’apertura negativa della Borsa americana i prezzi sono tornati sotto l’importante soglia psicologica.

Se l’indice maggiore di Piazza Affari si deve accontentare di un piccolo rialzo, oggi sul listino alcuni titoli sono letteralmente volati. La regina della giornata è senza dubbio Bioera. Oggi il titolo è schizzato di oltre il 38% grazie agli ottimi risultati semestrali. Quasi un fulmine a ciel sereno perché i prezzi dell’azione negli ultimi mesi sono scesi costantemente. Nonostante il rialzo di oggi la performance a sei mesi è negativa del 43%.

Altro titolo che oggi è decollato è Gas Plus. In questo articolo i nostri Analisti avevano posto l’attenzione su questo titolo. Oggi i prezzi sono saliti del 24% in scia ai forti incrementi del prezzo del gas naturale.

