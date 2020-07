Utili delle banche in Usa, nel Vecchio Continente si guarda al meeting europeo sul Recovery Fund e, per l’Italia, al risiko dei bancari. In estrema sintesi è questo il quadro che si può osservare in queste ore con i mercati che seguono passo passo le evoluzioni dei colloqui in Europa. In queste ultime ore, inoltre, sembra aprirsi uno spiraglio per un possibile accordo di massima.

Piazza Affari si riprende grazie alla schiarita sul Recovery Fund. Infatti al giro di boa della mattinata, ovvero quando scattano le 12, Piazza Affari viaggia poco sopra lo 0,2%. Incremento che aumenta molto velocemente proprio in concomitanza con le ultime notizie (positive) in seno all’Eurogruppo, arrivando alle 15.20 a sfiorare lo 0,9% in territorio positivo. Ed è proprio Piazza Affari a correre perché l’Italia sarebbe la prima beneficiaria di un possibile accordo. Il Cac 40 infatti non va oltre uno 0,25% mentre il Dax riesce a superare lo 0,6%. Non vanno bene le cose, invece, per il Ftse 100 di Londra che alle 12 perde lo 0,3%.

Cosa comprare a Piazza Affari

Come detto Piazza Affari si riprende grazie alla schiarita sul Recovery Fund. Ma cosa comprare a Piazza Affari? La domanda è d’obbligo soprattutto in considerazione del fatto che oggi è giornata di grande spolvero per i bancari. Infatti ad aprire le danze sono stati proprio i titoli del settore finanziario. In particolare l’attenzione degli operatori si è spostata su Ubi grazie alla nuova offerta (carta più contanti) di Intesa Sanpaolo. Un occhio anche su Enel con lo stacco della cedola (saldo del dividendo 2019). Ma per quanto riguarda le azioni da comprare a Piazza Affari si possono citare i buy di Commerzbank su Generali (16,50 euro) e di Deutsche Bank su Nexi (18 euro) e Snam (4,90 euro). Da Banca Imi, invece, si preferisce un buy su Eni (target a 11,20 euro) e Telecom Italia (0,62 euro).

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa comprare a Wall Street

Debolezza, invece, a Wall Street dove i futures trattano in rosso. Infatti quando in Italia sono le 14.25, l’S&P 500 arriva a perdere lo 0,16% 3 il Dow Jones lo 0,2%. Solo il Nasdaq riesce a superare la parità arrivando, sempre parlando di futures, a +0,3%. Su Wall Street sono da segnalare Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD) promosso a neutral dal precedente underweight dagli esperti di Credit Suisse. Il target è stato portato a $ 75 dai precedenti $ 64. Interessante anche Microsoft Corp. ribadita come overweight con target a $ 234 dai precedenti $ 205 secondo gli esperti Barclays.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. In una giornata relativamente avara di dati macro, i più interessanti riguardano i prezzi alla produzione di giugno di Berlino. Sia sul raggio mese su mese che anno su anno c’è un generale miglioramento. Nel primo caso (m/m) si è passati dal precedente -0,4% all’attuale 0 e sul raggio a/a da -2,2% a -1,8%.