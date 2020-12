Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo la seduta di venerdì, ultima di una settimana non particolarmente brillante, tra gli operatori si è instillato un dubbio. Molti si chiedono adesso se il rally non sia compromesso, oppure se le ultime sedute non sia state un necessario momento di consolidamento.

Comunque sia, Piazza Affari si gioca tutto questa settimana. Vediamo, con l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa, cosa può accadere oggi e nelle prossime sedute sui mercato azionari europei e in Piazza Affari.

I mercati azionari europei mostrano una certa debolezza

Partiamo dalla analisi dello Stoxx 600, che è l’indice delle 600 azioni europee a maggiore capitalizzazione. Nella seduta di venerdì l’indice ha violato il supporto di breve periodo che passa per quota 390 punti. E’ stata una violazione giornaliera e alla fine della seduta i prezzi hanno chiuso proprio a 390 punti.

Ma la discesa fino a 387 punti ha creato un allerta. Un allarme ulteriore arriverebbe da un calo dei prezzi sotto 387 punti, che spingerebbe l’indice fino a 383 punti. In questa ipotesi è fondamentale che il supporto tenga. Una chiusura sotto questo livello determinerà la fine della fase rialzista iniziata in novembre e l’addio al rally di fine anno.

La Borsa di Milano stenta a riprendere la via del rialzo

Analizziamo le prospettive dell’indice di Piazza Affari, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). La seduta di venerdì ha visto una discesa dei prezzi sotto il supporto dei 21.700 punti. Tecnicamente, questo movimento ha determinato una chiusura di un doppio massimo, figura che in genere anticipa uno scenario ribassista.

E’ anche vero, però, che i prezzi hanno terminato la giornata sopra la soglia dei 21.700 punti. Questo lascia la speranza che la correzione della scorsa ottava sia terminata e che i prezzi possano ritornare a salire.

Piazza Affari si gioca tutto questa settimana

Per la seduta di oggi, il segnale di rialzo per il Ftse Mib arriverà da un ritorno dei prezzi sopra 21.850 punti, preludio a una risalita sopra 22.000 punti. Sarà invece confermata la fase di debolezza se i prezzi scendessero nuovamente sotto 21.700 punti, con primo target 21.550 punti. Se poi questo supporto non dovesse tenere, allora si potrà dire, probabilmente, addio al rally natalizio.

Ma dalla parte del rialzo c’è la statistica. Questa ci dice che quando i mercati iniziano un movimento rialzista dopo ottobre, lo mantengono fino alla Epifania. Piazza Affari si gioca tutto questa settimana, dopo non ci sarà più tempo.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.