Avvio di settimana fiacco in Europa. Nella prima seduta della settimana, le Borse europee frenano, segnando tutte delle perdite anche se inferiori al punto percentuale. In una seduta piatta Piazza Affari si difende mentre in Borsa esplode un titolo del 27%. Ecco l’analisi della giornata degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Borse europee sempre incerte in attesa di notizie positive

Anche oggi sui mercati azionari del Vecchio Continente, in assenza di spunti rialzisti, sono mancati gli acquisti, e si è vista qualche vendita. Tuttavia, per il momento, c’è una certa stabilità, dimostrata anche dalla tenuta di fondo delle Borse dopo l’apertura negativa di Wall Street.

In Europa in assenza di segnali positivi, prevale l’incertezza, o forse sarebbe meglio dire la cautela, a causa della situazione dei contagi. Agli entusiasmi di gennaio per un’uscita veloce dalla pandemia grazie agli antivirus, è subentrato un certo pessimismo.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

I vaccini vengono consegnati in misura inferiore alle attese e le campagne vaccinali stentano a decollare. Tra gli operatori si è fatta oramai strada che in questo, e forse nel prossimo trimestre, la ripresa economica stenterà. Oramai si guarda alla seconda parte dell’anno.

Piazza Affari si difende mentre in Borsa esplode un titolo del 27%

Anche Piazza Affari è stata contagiata dal clima di cautela che pervade da giorni i mercati azionari. Dopo la sbornia rialzista dettata dall’arrivo di Mario Draghi al Governo, gli investitori hanno fatto un bagno di realismo.

Comunque oggi per la Borsa italiana non è andata male, facendo meglio della media del mercato. Soprattutto è importante che dopo avere aperto in calo, i prezzi siano saliti per tutta la seduta. Altra nota di rilievo è che il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) abbia chiuso sopra i 23mila punti, esattamente a 23.009 punti, in calo dello 0,5%.

Tra i titoli in spolvero da segnalare Atlantia, che ha guadagnato il 4,6%. Un rialzo di riflesso al volo di ASTM che ha chiuso a 25,7 euro, in rialzo del 25%. L’esplosione dei prezzi del titolo è dovuta al lancio di un’ OPA da parte della famiglia Gavio. OPA lanciata a 25,6 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.