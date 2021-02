Inizio positivo di settimana per le Borse europee e per il listino milanese. Piazza Affari sale trascinata dallo spettacolare rialzo di un titolo. Atlantia ha chiuso la seduta in guadagno di quasi il 9%. Scopriamo le ragioni di questo balzo grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Bene la prima di settimana per le Borse europee

L’estenuante saliscendi delle Borse europee è continuato anche oggi. I listini del Vecchio Continente hanno chiuso tutti con rialzi attorno al punto percentuale.

L’indice tedesco Dax è stato il migliore, con un rialzo dell’1,4%, l’indice francese Cac ha guadagnato l’1,1%, Londra lo 0,9%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) di Piazza Affari, ha terminato la seduta con un guadagno dell’1,2%, chiudendo a 21.849 punti.

Dopo la negativa seduta di venerdì, oggi la Borsa di Milano batte un colpo. Per l’economia italiana sono arrivate due notizie rilevanti, una negativa e una positiva. Quella negativa riguarda i posti di lavoro. A dicembre il tasso di disoccupazione è salito dal 9%. Rispetto allo stesso periodo del 2019, i posti di lavoro perduti sono stati 444mila.

Tra gli imprenditori torna a salire la fiducia per il futuro

Questo dato negativo è stato controbilanciato dalla notizia dell’incremento dell’indice PMI. L’indice della fiducia delle Piccole e Medie Imprese è salito dello 0,9%. Nonostante tutto è cresciuta la fiducia degli imprenditori. Che potrebbe tradursi in nuovi investimenti. Gli operatori hanno preferito tenere in considerazione questo dato.

Cresce anche la fiducia per una soluzione rapida della crisi politica italiana. I mercati sembrano scommettere su un Esecutivo forte, più capace del precedente di affrontare l’emergenza. Piace l’idea di impostare un accordo di governo su di un crono programma.

La cauta apertura di credito degli operatori verso il nostro mercato finanziario, la si nota anche nello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedesco, oggi è sceso di altri 3 punti base, chiudendo a 113 punti.

Piazza Affari sale trascinata dallo spettacolare rialzo di un titolo

Le banche hanno beneficiato del calo dello spread, rimbalzando dai minimi della scorsa settimana. Unicredit ha guadagnato l’1,5%, Intesa l’1%. Più contenuti i guadagni di BPER Banca e Banco BPM.

Ma a volare oggi sono stati soprattutto due titoli tra le blue chip. Atlantia è salita dell’8,8% sulle indiscrezioni di una offerta prossima di CDP per la quota di ASPI. Azimut è salita del 3,4% sulle prospettive positive di raccolta della società di risparmio gestito.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.