La Borsa di Milano continua le sedute positive. Oggi è la sesta consecutiva. In tutta Europa si sta diffondendo lentamente un clima positivo, per gli indici e per molti titoli azionari. È indicativa la giornata di oggi in cui Piazza Affari procede spedita e Telecom dà fuoco alle polveri esplodendo al rialzo. Ecco gli scenari che si stanno disegnando secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Migliorano i dati fondamentali dell’economie europea e statunitense

Le Borse europee proseguono la striscia positiva di chiusure al rialzo. Gli acquisti sui mercati azionari europei sono favoriti da prospettive economiche in miglioramento di qua e di là dall’Atlantico. In Europa la BCE ha rivisto al rialzo le stime d’inflazione per il 2021, all’1,5% rispetto all’1% stimato in precedenza. Ma ha anche rivisto al rialzo le stime della crescita del PIL. La Banca Centrale Europea stima una crescita del prodotto interno lordo della UE del 4% per quest’anno. Un USA, il nuovo stimolo economico da 1.900 miliardi di dollari e le stime d’inflazione meno preoccupanti, rasserenano i mercati.

La Borsa italiana la migliore in Europa

In questo scenario tutte le Borse europee e quella americana, si sono mosse al rialzo, anche se con guadagni diversi. Piazza Affari è stata la migliore in Europa, grazie a un rialzo dello 0,8%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso a 24.121 punti. L’indice Euro Stoxx 50, ha terminato in rialzo dello 0,6%, ma il tedesco Dax ha limitato il rialzo ad uno 0,2%. Mentre a Wall Street, al momento della chiusura delle Borse del Vecchio Continente, il Nasdaq volava del 2,5% e l’S&P 500 dell’1,5%.

In Italia da segnalare il nuovo calo dello spread, il differenziale di rendimento tra BTP decennale italiano e quello tedesco. Nelle ultime sedute, questo si era allargato fino a superare i 100 punti. Oggi ha chiuso a 92, con un calo di quasi 7 punti percentuali in una sola seduta. Segnale di un ritorno di interesse degli operatori per il nostro mercato obbligazionario.

Piazza Affari procede spedita e Telecom dà fuoco alle polveri esplodendo al rialzo

Un altrettanto forte interesse oggi hanno riscosso due titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione, Telecom e Moncler. Telecom Italia ha guadagnato il 4,6% chiudendo a 0,438 euro. I prezzi del titolo sono sui minimi storici, mai erano stati così in basso. Una situazione che offre interessanti opportunità. Infatti l’azione è tornata sui massimi degli ultimi 12 mesi. Il superamento della resistenza a 0,44/0,45 euro aprirebbe la strada verso il target di 0,54 euro. Solo un ritorno sotto 0,42 euro dovrebbe destare allarme. In questa ipotesi i prezzi scenderebbero fino a 0,4 euro. Con la speranza che qui si fermino.

