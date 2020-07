Il nostro mercato azionario, più forte anche del crollo di un titolo importante come Atlantia, porta a casa in modo brillante la prima seduta della settimana. Piazza Affari prenota un biglietto di sola andata per quota 25mila punti. Ecco perché il rialzo è più vicino, secondo l’analisi del nostro Ufficio Studi

Grande prova di resilienza da parte della nostra Borsa

Non è stata una partenza delle migliori per la Borsa di Milano. In realtà l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha aperto in buon rialzo e nei primissimi minuti di contrattazione ha sfiorato i 20.100 punti. Poi ha improvvisamente iniziato a scendere, arrivando in due ore a perdere quasi 400 punti e ritornando sotto la soglia importante dei 19.800 punti.

A spingere al ribasso i prezzi è stato il disastroso andamento del titolo Atlantia. L’azione ha sofferto in Borsa le dichiarazioni del Governo che vuole revocare la concessione ad Aspi, Autostrade per l’Italia. La revoca di fatto manderebbe in fallimento Aspi e Atlantia possiede l’88% della società.

Piazza Affari prenota un biglietto di sola andata per quota 25mila punti. Ecco perché il rialzo è più vicino

Così il tonfo di Atlantia ha portato in basso i prezzi dell’indice Ftse Mib ma per poco. Piazza Affari ha avuto una reazione pronta e ha iniziato a recuperare il terreno perduto. Anche grazie al contesto dei mercati in grande spolvero. I future sugli indici americani erano in rialzo. Le Borse asiatiche e del Pacifico avevano chiuso con buoni guadagni. In Europa le Borse salivano con decisione. La Borsa di Milano non ha fatto altro che allinearsi per chiudere con un progresso dell’1,2%.

Ma ciò che più conta è che l’indice del paniere della blue chip ha terminato a 20.003 punti. Ovvero sopra la soglia psicologica dei 20mila punti. E adesso ha nel mirino la soglia dei 20.400 punti. Superata la quale stacca il biglietto per i 25mila punti. Comunque è fondamentale che domani il segnale odierno debba essere confermato altrimenti ogni ipotesi anche ribassista ritornerebbe in gioco.

