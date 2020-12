Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le Borse europee ripartono col piede incerto dopo il ponte festivo. I mercati azionari chiudono tutti vicino allo zero, con guadagni o perdite limitate. E termina in ribasso anche la Borsa italiana.

Dopo l’avvio delle contrattazioni, Piazza Affari parte a razzo ma poi accade qualcosa di imprevedibile. Un titolo ha zavorrato il listino milanese per tutta la seduta. Analizziamo i fatti salienti della giornata, grazie al commento degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Stai pensando di investire ma la volatilità ti preoccupa?

Per gli investitori con 350.000 €: ricevi "La guida per affrontare la volatilità di mercato" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Per Piazza Affari è stata una giornata a doppia faccia

Iniziamo dal dato della chiusura del listino milanese. L’indice maggiore della Borsa di Milano, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato la seduta con un calo dello 0,4%. I prezzi si sono fermati a 21.969 punti.

Per Piazza Affari è stata una giornata a doppia faccia condizionata dall’andamento di un titolo. A doppia faccia perché l’indice di Piazza Affari parte a razzo ma poi accade qualcosa di imprevedibile. Il Ftse Mib, in avvio, si porta subito sopra la resistenza di 22.200 punti. A quel punto sembrava fatta. I prezzi erano lanciati verso i 22.400 punti.

Purtroppo l’entusiasmo è durato poco. Dopo un’ora di scambi, i prezzi hanno cominciato a scendere, ritornando verso il supporto psicologico dei 22.000 punti. Da quel momento, e per tutta la giornata, si sono mossi in laterale a ridosso di questa soglia.

STM crolla e frena la corsa della Borsa di Milano

Ma, ad un’ora dalla chiusura, alcuni ordini in vendita hanno spinto più in basso l’indice, verso il supporto dei 21.900 punti che, per fortuna, ha retto. Probabilmente, la discesa è stata favorita dall’apertura debole di Wall Street. La Borsa americana ha avuto un avvio in rialzo, ma dopo circa un’ora è passata in territorio negativo.

A condizionare la giornata di Piazza Affari ha contribuito il pesante calo del titolo STM. Il titolo, al termine della seduta, ha ceduto oltre l’11% chiudendo a 29,9 euro.

I prezzi sono crollati a seguito della notizia di ricavi annui inferiori alle stime. Oltre a una serie di fattori che ne influenzeranno negativamente la crescita per il prossimo anno.

La caduta dei prezzi si è arrestata appena sotto i 30 euro, su di un supporto di una certa rilevanza. Ma nelle prossime sedute, se il supporto dovesse tenere, si potrebbe assistere ad un recupero dei prezzi.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.