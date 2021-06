L’estate è appena cominciata ma la seduta di oggi è tipica di quelle che si osservano in piena estate, con molti degli operatori in vacanza. Eppure in Piazza Affari non sono mancati gli spunti interessanti, specialmente in un settore che si prepara ad un’estate bollente.

A Piazza Affari si sono visti pochi spunti e movimenti dei prezzi ridotti tra i titoli a maggiore capitalizzazione. Anche in Europa le Borse si sono mosse poco. La Borsa tedesca ha guadagnato lo 0,2%, quella francese lo 0,1%. In ripresa quella di Londra con l’indice Ftse 100 che è salito dello 0,4%.

Piazza Affari ha chiuso in calo, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha ceduto lo 0,3% terminando a 25.315 punti. La seduta di oggi è stata molto simile a molte altre sedute viste in precedenza. Il listino in avvio parte bene ma inizia subito a cedere terreno. Poi nel pomeriggio i prezzi recuperano e chiudono in prossimità dei valori della chiusura precedente.

Piazza Affari non si scalda ma per questo settore si prepara un’estate rovente

È quanto accaduto nella seduta di oggi. I prezzi sono partiti bene ma subito dopo l’avvio hanno iniziato a scendere. Arrivati in prossimità del supporto a 25.200 punti sono rimbalzati per chiudere poco sotto i 25.400 punti, altro valore di rilievo da qualche seduta.

Anche oggi in Borsa a Milano sono mancate le banche. Fineco Bank è stata la migliore del paniere dei 40 maggiori titoli, ma i titoli degli altri istituti di credito hanno chiuso in calo. I due peggiori sono stati BPER Banca con un calo dell’1,3% e Banco BPM in ribasso dell’1,7%. Fineco ha invece chiuso in guadagno dell’1,9%.

Se le banche sono mancate invece il settore dei titoli della moda e del lusso sta preparandosi al rally estivo. Piazza Affari non si scalda ma per questo settore si prepara un’estate rovente. Il settore sale grazie anche al titolo LVMH che da settimane sta macinando record su record. Gli analisti di ProiezionidiBorsa hanno fatto un focus sulle sue potenzialità: “Questo titolo azionario vola e molti adesso lo vogliono per questo motivo“.

Il rialzo di LVMH ha un effetto traino sugli altri titoli della moda. Tod’s da diverse sedute sta mettendo a segno rialzi importanti e Ferragamo oggi ha guadagnato il 2,4%. In rialzo anche Brunello Cucinelli di quasi il 2%, con i prezzi che hanno violato la soglia psicologica dei 50 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.