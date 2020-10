Da sempre si sa che i grandi pilastri del listino milanese sono i titoli petroliferi e quelli bancari. Oggi i primi sono sotto pressione: Piazza Affari immobile e focus sul petrolio sono i principali protagonisti. Intanto il Brent è in calo dell’1,8% a 41,8 dollari al barile e il Wti perde il 2,5% toccando quota 39,6 dollari al barile. La transazione energetica già analizzata in passato, potrebbe vedere un’accelerazione proprio a causa del Covid. Il virus, inoltre, potrebbe essere responsabile di un secondo rallentamento negli spostamenti e nei consumi. Anche dall’altre parte dell’oceano gli operatori non possono certo dirsi sereni. Se non altro perché cercano di capire come vuole muoversi e cosa vuole il presidente Trump. Appena ritornato alla Casa Bianca e ancora positivo al Covid 19, ha già dato molti elementi su cui riflettere. Ma procediamo con ordine.

I listini europei

Il Vecchio Continente deve prendere atto di una certa difficoltà nel trovare la strada. Anche perché in questa fase i titoli petroliferi sono tornati al centro della scena. Alcuni scioperi negli stabilimenti in Norvegia e l’ormai onnipresente coronavirus, hanno fornito nuove incertezze. Non solo ma anche l’economia Usa potrebbe essere un altro tassello. Se da un lato, infatti, il presidente Usa Trump si è detto a favore di una strategia di sostegno al settore aereo, dall’altro ha minacciato di ridimensionare gli aiuti all’economia fino alle prossime, imminenti elezioni.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

I rating a Piazza Affari

Guardando a quello che sta accadendo a Piazza Affari alle 15.26 il Ftse Mib registra un +0,02%. Ma per chi volesse considerare i rating degli analisti è bene citare il report di Intesa Sanpaolo che giudica buy titoli come Anima Holding (target fissato a 4,60 euro), Banca Sistema (2,20 euro), Iren (3,50 euro) e, tra gli altri, Piaggio (3,10 euro). Rating add, invece, per A2a (1,57 euro), Banco BPM (1,64 euro), Cairo Communication (1,41 euro), Italgas (5,90 euro), Marr (14,70 euro) e Poste Italiane 9 euro).

La situazione a Wall Street

Piazza Affari immobile e focus sul petrolio si è detto. Intanto a Wall Street le cose si stanno indirizzando su un piano più ottimista. Infatti quando in Italia sono le 15.30, i listini a stelle e strisce partono tutti e tre in positivo con un saldo parziale che si aggira intorno a +1,2%. Tra i titoli più in vista presi in considerazione dagli analisti è da citare Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) ribadito come buy da Benchmark con target arrivato a 3.800 dollari dai precedenti 3.675.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. I dati più interessanti di oggi riguardano senza dubbio le vendite al dettaglio italiane di agosto. Infatti hanno raggiunto, mese su mese, un +8,2% contro il -6% della precedente rilevazione.