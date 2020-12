Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sulle Borse europee è tornato il sereno. Le Piazze del Vecchio Continente hanno terminato la seconda seduta della settimana in rialzo, con guadagni attorno al punto percentuale. Solo Piazza Affari ha faticato a chiudere in rialzo e la giornata non è stata brillante per un preciso motivo.

Comunque, due notizie hanno spinto i prezzi delle Borse europee. Scopriamoli nell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Due notizie positive hanno rimesso in corsa le Borse europee

Partiamo dalla chiusura di Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 22.099 punti. Una dato minore alla media delle Borse europee. L’Euro Stoxx 50 ha guadagnato oltre l’1,1%, il tedesco Dax è salito dello 0,8%. Meglio hanno fatto Londra e Parigi con rialzi rispettivamente dell’1,9% e dell’1,1%.

A spingere le Borse europee, è stato il dato sulla disoccupazione in Germania, che è calato, sorprendendo tutti gli operatori. Questo risultato ha iniettato fiducia sui mercati, per una ripresa economica più forte e più veloce.

Ma è stato soprattutto un altro dato che ha messo la carica ai mercati azionari del Vecchio Continente, il nuovo record di Wall Street.

Piazza Affari ha faticato a chiudere in rialzo e la giornata non è stata brillante per un preciso motivo

La Borsa USA dopo qualche giorno di incertezza, ha ricominciato la settimana a spron battuto con gli indici che hanno segnato nuovi record. E questa notizia ha dato una ulteriore scossa alle Borse europee.

In Europa, oggi, Piazza Affari è stata la peggiore. Neanche l’apertura da record della Borsa USA ha scosso i prezzi dell’indice Ftse Mib. Cosa ha frenato il listino milanese?

Ancora una volta una vicenda bancaria. L’addio di Mustier, amministratore delegato di Unicredit, ha scatenato le vendite sul titolo. I prezzi sono sprofondati dell’8% ritornando sotto gli 8 euro. Appena una settimana fa erano lanciati verso i 9,5 euro.

Si è comportato bene, invece, il resto del comparto bancario. Intesa ha guadagnato il 2,7%, Banco BPM l’1,4%. In rialzo anche BPER Banca.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.