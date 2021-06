Per la Borsa di Milano è stata una seduta piatta, ma non sono mancati gli spunti d’interesse. Questi temi potranno tornare alla ribalta nelle prossime sedute e rappresentare delle occasioni d’oro per chi investe. Un titolo in particolare si è messo in evidenza. Ne parliamo più avanti nell’articolo.

Oggi in Italia è stata una seduta poco mossa per la festività. La Borsa era aperta ma banche e società finanziarie erano chiuse. Oggi operavano solo i trader online e i volumi sono stati scarsi, ma Piazza Affari ha chiuso ugualmente in positivo.

Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato lo 0,2% terminando a 25.379 punti. Il resto delle Borse europee ha chiuso in linea con questo risultato. Parigi ha terminato in rialzo dello 0,5%, Londra dello 0,4% e la Borsa tedesca è salita dello 0,2%. Probabilmente la chiusura in rosso delle Borse cinesi ha pesato negativamente su questo risultato. Mentre l’apertura in lieve rialzo di Wall Street ha scarsamente influito sulle Piazze del Vecchio Continente.

Piazza Affari ha chiuso piatta ma in Borsa ha sbancato questo titolo straordinario che da mesi molti comprano a piene mani

Il rialzo dei prezzi del petrolio è proseguito anche oggi sulla scia del miglioramento delle attese sulla crescita economica europea. Tuttavia i titoli petroliferi si sono presi una pausa. Così tra i maggiori 40 titoli del listino milanese oggi Interpump ha fatto i fuochi d’artificio. La società ha fatto un’acquisizione importante, la più rilevante della sua storia.

Quest’operazione è piaciuta al mercato che ha premiato il titolo. Interpump è in forte rialzo in Borsa da mesi. Anzi, per essere più precisi da marzo dello scorso anno. Da allora ha chiuso tutti i mesi in positivo tranne due. I prezzi hanno chiuso il mese di aprile del 2020 a 26 euro circa. Oggi il titolo ha finito a 49,9 in rialzo del 6,3% dopo avere raggiunto e superato la soglia dei 50 euro. In 13 mesi il valore di Borsa è raddoppiato.

Così oggi Piazza Affari ha chiuso piatta ma in Borsa ha sbancato questo titolo straordinario che da mesi molti comprano a piene mani. Il titolo è sul massimo storico e c’è da chiedersi per quanto potrà correre ancora. L’analisi rileva che il superamento dei 48 euro, dopo diverse settimane di tentativi, ha messo il turbo ai prezzi.

Il balzo a 50 euro, prelude ad una nuova accelerazione rialzista. Il superamento dei 50 euro avrà come conseguenza di fare correre i prezzi fino a 60 euro. Il gap aperto nella seduta di oggi potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni. L’importante è che il titolo non scenda sotto i 48 euro. In questa ipotesi la fase rialzista troverà uno stop e i prezzi scenderanno verso i 44 euro.

