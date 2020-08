Piazza Affari frena ma non frana. La Borsa italiana paga dazio agli scalper

Dopo tre sedute consecutive al rialzo, Piazza Affari frena, ma non frana. La Borsa di Milano subisce una giornata di stop, la prima della settimana, che ferma momentaneamente il recupero dei prezzi.

Vediamo quali sono i due motivi principali che hanno appesantito listino milanese oggi.

Piazza Affari frena ma non frana

La Borsa di Milano subisce uno stop, dopo 3 sedute settimanali consecutive al rialzo. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha perduto l’1,3%, chiudendo a 19.475 punti. Analizziamo le 2 cause che hanno portato al calo odierno di Borsa.

Il primo e principale motivo del ribasso, è la speculazione. È molto probabile che investitori e trader con un’ottica di brevissimo periodo, dopo tre giorni di rialzo abbiano deciso di monetizzare i loro guadagni. Anche in vista dell’arrivo del fine settimana.

Un’ipotesi avvalorata dall’andamento dei prezzi nella prima ora. Infatti l’indice delle blue chip in apertura è schizzato fino a quasi toccare i 20.000 punti e poi è girato immediatamente al ribasso. Gli acquisti sono cominciati a tornare dopo la diffusione dei dati sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.

Unicredit ha zavorrato il listino milanese

Ma ad appesantire Piazza Affari ci si è messo un altro fattore. Oggi Unicredit ha avuto un crollo del 3,9%. I prezzi della banca sono precipitati dopo la diffusione della trimestrale. Un calo un po’ a sorpresa, considerato che i risultati, pur negativi, erano migliori delle aspettative. Dati che nostrano che la banca ha retto bene all’impatto Covid.

In realtà a pesare sul titolo non sono stati i risultati di bilancio, ma indiscrezioni che vorrebbero Unicredit interessata all’acquisto della banca Monte dei Paschi di Siena. Una notizia avvalorata dal rialzo del 1,7% del titolo MPS. Tra l’altro oggi, ad eccezione di Unicredit, il settore bancario si è ben comportato. In evidenza per l’ennesima seduta Bper Banca, che comincia a diventare un titolo interessante. Anche in relazione alle voci di risiko bancario.

