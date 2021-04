Il settore bancario zavorra ancora una volta la Borsa italiana che chiude l’ultima seduta della settimana in ribasso. Il calo era previsto e tutto sommato non è allarmante. Anche perché molte altre Borse europee hanno chiuso in perdita.

È curioso sottolineare che Piazza Affari fatica ma schizza in orbita un’azione per un motivo che ha dell’incredibile, se fosse confermato. Nelle righe seguenti si può scoprire di quale titolo si tratta e del motivo clamoroso del balzo.

La Borsa di Milano frena ma non frana

Niente da fare per la Borsa di Milano. Anche nell’ultima seduta della settimana il listino milanese ha chiuso in perdita, un po’ a sorpresa ma non troppo. Infatti nell’ultima analisi della Borsa, gli Esperti di ProiezionidiBorsa avevano messo in evidenza come la giornata si prestasse ad un ulteriore calo.

D’altronde il venerdì non è mai una giornata positiva per i mercati azionari. Ci si aspettava delle vendite causate da prese di beneficio di trader poco propensi a tenere posizioni aperte nel fine settimana. Così è stato. Le vendite sono arrivate anche se tutto sommato limitate. Al termine della seduta l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,6% a 24.429 punti.

I due lati positivi di una giornata negativa

La seduta è stata quasi la fotocopia delle precedenti. I prezzi sono partiti bene. In avvio l’indice è arrivato a sfiorare i 24.700 punti. Poi sono scattate le vendite e i prezzi hanno iniziato a scendere.

Dopo le 15:00, quando si iniziava a intravedere una apertura debole della Borsa americana, la discesa ha preso maggiore velocità. Alla fine il Ftse Mib ha chiuso sui minimi di giornata.

Sono due le note positive in una giornata sostanzialmente negativa.

La prima è che i prezzi si sono fermati sopra il supporto del 24.400 punti. Da qui lunedì possono ripartire per portare l’attacco ai 25.000 punti.

Il secondo dato positivo è che comunque anche altre Borse in Europa hanno chiuso in calo. Quindi parte delle vendite in Piazza Affari possono essere attribuite ad un contesto non particolarmente favorevole ai mercati.

Dalla prossima settimana l’augurio è che possa tornare il sereno.

Piazza Affari fatica ma schizza in orbita un’azione per un motivo che ha dell’incredibile

Riguardo i singoli titoli, sono due gli aspetti rilevanti da segnalare. Un settore ancora in frenata e un titolo che è stato inondato da un fiume di denaro per una notizia stupefacente.

Ancora una volta i bancari hanno faticato e hanno frenato la Borsa di Milano. Ennesimo stop per Unicredit in calo dell’1,2%. Male BPM in perdita dell’1,1%. In perdita anche Intesa Sanpaolo calata dello 0,4%. Si salva invece BPER Banca salita dello 0,6%.

Invece è schizzata del 14% l’azione Tod’s. Il rialzo da solo farebbe notizia, ma ancora più incredibile sarebbe la motivazione, se confermata. Sembra che il balzo sia dovuto alla proposta d’ingresso nel CdA di un famosissimo influencer come consigliere indipendente. Il segno dei tempi.