Borse in calo nell’ultima seduta della settimana. La potremmo sintetizzare scrivendo che Piazza Affari fallisce la prova del 6 e Wall Street teme la prova Biden. La Borsa milanese chiude in calo dopo 5 sedute consecutive. Wall Street apre in calo interrogandosi che presidenza sarà quella di Biden. Analizziamo i fatti salienti della giornata.

Wall Street si interroga su come sarà la presidenza Biden

È stata una seduta tormentata quella di oggi sulle Borse europee. Tormentata e incerta. Dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, sono arrivate le prime prese di beneficio, poche. Ma anche i primi interrogativi da parte degli operatori su che cosa accadrà ai mercati la prossima settimana.

Ad interrogarsi sono soprattutto gli investitori statunitensi, che vedono profilarsi la vittoria di Biden. Ma vedono anche salire a livelli record i contagi da Covid. E la domanda che si fanno è cosa farà il nuovo presidente per arginare la pandemia.

Probabilmente agirà in maniera più risoluta di Trump e quindi si prevedono blocchi alle attività sociali, produttive, dei servizi, che rallenteranno la ripresa economica.

Sono domande che non ci si pone in Europa, i cui mercati azionari ancora una volta sono al traino di quelli USA. Oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione. Quando Wall Street ha aperto in calo, le Borse del Vecchio Continente hanno girato al ribasso.

Piazza Affari fallisce la prova del 6 e Wall Street teme la prova Biden

Piazza Affari ha avuto un andamento altalenante. L’indice maggiore del listino, l’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), in avvio ha sbattuto con la resistenza dei 19.800 punti. Livello che gli Analisti di ProiezionidiBorsa avevano messo in evidenza come possibile ostacolo nel commento che anticipa l’apertura della Borsa.

A quel punto sono scattare le prese di beneficio e i prezzi sono scesi fino a perdere quasi un punto percentuale. Nel primo pomeriggio sono riusciti a risalire nuovamente fino a 19.800 punti. Questa volta, sia la resistenza che l’apertura negativa di Wall Street, hanno riportato a scendere le quotazioni.

Alla fine della seduta l’indice di Piazza Affari ha ceduto lo 0,25% fermandosi a 19.681 punti. Purtroppo fallendo la prova del 6, ovvero sesta seduta consecutiva al rialzo e sesto venerdì in positivo.

