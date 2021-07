La Borsa di Milano ieri ha messo a segno una seduta doppiamente positiva. Questa è una settimana importante per capire se Piazza Affari avrà la forza per fare un rally estivo, oppure se sarà un’estate di sofferenza. In questo articolo: “Settimana decisiva, ecco come scoprire se per Piazza Affari sarà record o tonfo”, segnalavamo che questa settimana sarebbe stata importante. A seconda di come si chiuderà, potremo capire la direzione dei prezzi per la seconda parte di luglio.

Ebbene ieri la Borsa ha mandato un doppio segnale positivo. Apparentemente Piazza Affari è lanciata verso nuovi record ma c’è questa grande incognita che condiziona la Borsa. Un primo segnale positivo è arrivato dalla seduta chiusa in guadagno di quasi l’1%. Il secondo segnale positivo è arrivato dalla chiusura del Ftse Mib sopra la soglia importante dei 25.200 punti. Questi due importanti risultati possono aprire la strada a una settimana in rialzo e a un luglio che potrebbe vedere nuovo record. Ma c’è una condizione.

Piazza Affari è lanciata verso nuovi record ma c’è questa grande incognita

Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,9%, chiudendo a 25.283 punti. La seconda chiusura positiva, dopo quella di venerdì e il ritorno sopra 25.200 punti, può spingere oggi il Ftse Mib in area 25.500 punti. Sarebbe un obiettivo importante perché riporterebbe in Borsa quell’ottimismo necessario per raggiungere i 26.000 punti.

Tuttavia è necessario prendere in considerazione anche la possibilità che i prezzi tornino a scendere. La soglia dei 25.200 punti è il primo livello da tenere sotto osservazione. Se i prezzi scenderanno sotto questo supporto, il Ftse Mib calerebbe nuovamente a 25.000 punti. Se poi dovessero scendere ulteriormente, l’attuale fase ribassista di breve periodo si consoliderebbe.

Tutto dipende da un settore e in particolare da 4 titoli, quelli bancari. L’andamento di queste azioni può determinare il successo o l’insuccesso della Borsa di Milano. Una convinzione che gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno già espresso in questo articolo: “Questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa”.

Ieri la Borsa è salita ma i titoli bancari sono praticamente rimasti fermi al palo. Per il proseguimento del recupero di Piazza Affari, i prezzi di questi titoli dovrebbero tornare a salire. Quindi attenzione all’andamento di Unicredit, Banco BPM, BPER Banca e Intesa Sanpaolo.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa