Per la Borsa di Milano sembra farsi più vicino il momento del riscatto. Oggi i prezzi potrebbero ritoccare il massimo dell’anno se si verificassero le condizioni sotto indicate. Ma anche un titolo, nelle prossime sedute potrebbe fare felici gli azionisti. Piazza Affari è a un passo dal record e questo titolo è vicino ad una esplosione al rialzo di cui in pochi si sono accorti.

Segnali interessati dalla Borsa di Milano

Nonostante la chiusura negativa di ieri, occorre essere ottimisti. A Piazza Affari probabilmente ci sono le premesse per una duratura fase rialzista dei prezzi. I segnali si moltiplicano. Per esempio il rialzo corale dei titoli bancari, a cui abbiamo assistito nella seduta di ieri. Come più volte scritto, solamente una ripresa delle azioni degli istituti di credito, può portare la Borsa di Milano verso un nuovo rialzo. La salita dei titoli bancari creerebbe il volano per un nuovo trend ascendente che attirerebbe nuovi investimenti e quindi più denaro.

La debolezza del Ftse Mib

È questo l’attuale problema della Borsa di Milano, la scarsità di denaro. I livelli medi dei volumi sono bassi. Ieri sono nuovamente scesi rispetto a venerdì, attestandosi appena sopra i 2 miliardi di euro di controvalore. Ma sono in costante calo da metà marzo. Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in ribasso, ma la seduta ha offerto più di uno spunto positivo. I prezzi, prima di tornare a scendere sotto la parità, alle 15.00 hanno realizzato un massimo a 24.800 punti. Un livello ad appena 130 punti dal massimo dell’anno. Oggi una salita sopra i 24.800 punti potrebbero portare i prezzi al record del 2021. Invece una discesa sotto il supporto a 24.650 punti, vedrebbe i prezzi scendere a 24.600 punti. E se la discesa proseguisse, potrebbe arrivare fino a 24.400 punti.

Piazza Affari è a un passo dal record e questo titolo è vicino ad una esplosione al rialzo di cui in pochi si sono accorti

Tra i titoli da tenere sotto osservazione, oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano Fiera Milano. Ieri il titolo in apertura ha fatto un grande balzo e nel corso della giornata ha consolidato la posizione. Al termine della seduta ha chiuso a 3,9 euro in rialzo di quasi il 10%. È interessante notare come i prezzi si siano fermati a un passo dal massimo degli ultimi 12 mesi. Il superamento dei 4 euro aprirà le porte a un forte rialzo. In qualche settimana i prezzi possono arrivare in area 6,6 euro, massimo realizzato a gennaio 2021, prima che il Covid impiombasse l’azione. Sarebbe un rialzo di oltre il 60%. Al ribasso un allarme scatterebbe con un calo sotto i 3,8 euro. Ma solo una discesa sotto 3,6 euro cancellerebbe le potenzialità rialziste sopra delineate.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.