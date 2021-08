In Europa la penultima seduta prima del Ferragosto ha regalato ai risparmiatori alcune conferme. In un’estate torrida per il clima le Borse si mantengono calde nonostante i bassissimi volumi. Durante questa fase di mercato gli operatori mantengono un certo ottimismo nonostante il diffondersi della variante della pandemia. Che il problema sia preoccupante lo dimostra una notizia che si è diffusa oggi. Dal 13 settembre solamente i vaccinati potranno accedere al floor della Borsa di New York.

Ma gli operatori preferiscono guardare ai dati dell’economia. Ieri il dato sull’inflazione ha rassicurato i mercati e spinto in forte rialzo le Borse. Oggi è stata la volta delle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione per il mercato del lavoro USA. Il dato è stato in linea con le previsioni ed ha permesso alla Borsa di New York di aprire in rialzo toccando nuovi record. Grazie a questo risultato le Borse europee hanno consolidato nel finale il piccolo guadagno della mattinata.

Piazza Affari da record prosegue la corsa grazie a questa particolare staffetta

Anche Piazza Affari ha chiuso in rialzo. La Borsa di Milano si muove a piccoli passi, ma va. Un gradino alla volta, a volte due, ma l’ascesa è continua e presto arriverà al piano superiore, quello dei 27.000 punti. Oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 26.557 punti, guadagnando lo 0,38%. L’indice tedesco Dax ha fatto meglio, chiudendo in rialzo dello 0,7% e avvicinandosi alla soglia dei 16.000 punti. Da sottolineare che questo risultato per la Borsa tedesca è il massimo storico. A Parigi la Borsa ha chiuso con lo stesso guadagno della Borsa di Milano. Londra ha chiuso in calo perdendo lo 0,3%. Tutto sommato movimenti molto limitati in linea con una attività che sui mercati è molto ridotta.

A Piazza Affari da segnalare un fattore interessante; la rotazione quotidiana dei titoli con le migliori performance. Ieri tra le migliori blue chip c’erano bancari e costruzioni, la seduta precedente c’erano i finanziari e titoli del lusso. Oggi a spingere il listino ci sono stati i titoli industriali, in testa Stellantis e Interpump, con guadagni rispettivamente del 2,6% e dell’1,4%. Così una Piazza Affari da record prosegue la corsa grazie a questa particolare staffetta, che può portare i prezzi molto in alto.

Wall Street è da record ma quanto potrà salire?

Tornando alla Borsa USA, motore dei mercati azionari mondiali, prima o poi qualcuno inizierà a domandarsi fino a quando i prezzi potranno crescere. Da qualche seduta il Nasdaq fatica mentre sembra avere trovato nuova vita il Dow Jones, ma non è difficile da capire il motivo. L’approvazione del piano infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari favorisce molte delle società quotate sul Dow Jones. Intanto l’S&P 500 continua a macinare record su record. Per il momento non è tempo di cali ma prima o poi accadrà. Ma quando avverrà la correzione? Ecco svelato quando Wall Street farà inversione di marcia e i prezzi crolleranno.

