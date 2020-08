Piazza Affari contro corrente in Europa. I rating degli analisti

Possibili inasprimenti sulle misure restrittive fanno temere i mercati e gli investitori. Anche questo, oltre ai già sottili volumi di scambio tipicamente estivi, potrebbe essere una spiegazione alla debolezza che si vede sui listini in questa prima seduta post-Ferragosto. Seduta che, almeno per l’Italia, deve fare i conti con un ritorno dei contagi. Da qui il fatto che Piazza Affari contro corrente in Europa, registri un segno meno. Allargando la visuale al resto dei mercati, non si può fare a meno di notare due market driver potenzialmente interessanti. Il primo sono le riunioni della FED e della BCE previste tra mercoledì e giovedì. Il secondo è la riunione Opec in calendario il 19. Inoltre è bene sottolineare che l’oro, seppur in lieve calo, viaggia ancora a quasi +30% da inizio anno parallelamente ad un costante indebolimento del dollaro.

Cosa sta succedendo sul Ftse Mib

A differenza delle altre Borse europee, quella italiana accusa il colpo. Piazza Affari contro corrente in Europa tanto che alle 13.15, infatti, non va oltre un -0,2%. Tra i titoli da comprare a Piazza Affari risalta Telecom Italia (MIL:TIT). L’ex monopolista di Stato, infatti, incassa, tra i rating degli analisti, il buy di Kepler Cheuvreux (target fissato a 0,67 euro), Equita (0,47 euro), Bank of America (0,78 euro) come anche di Intesa SanPaolo (0,54 euro). Sempre per quest’ultima merita un add Generali (target a 15,80 euro). Telecom nel mirino anche di Mediobanca che la valuta outperform assieme a Enel. Nel secondo caso il prezzo obiettivo è di 8,60 euro, nel primo,invece, è di 0,68 euro. Da segnalare anche il report di Jefferies sul lusso (settore visto positivamente) che porta il target di Moncler a 37,50 euro dai precedenti 36, sempre con rating hold.

La situazione a Wall Street

Wall Street segue la scia europea con i futures in rialzo. ecco allora che, quando sono le 13.30 (ora italiana) l’S&P 500 vede un attivo pari a 0,33%, il Dow si assesta sullo 0,23% mentre il Nasdaq sale più degli altri, come spesso accade ultimamente, arrivando a 0,7%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro, quelli più interessanti arrivano dal Sol Levante con il Pil del secondo trimestre in calo a -7,8% contro previsioni che si fermavano a -7,6%.