Piazza Affari col vento in poppa sfrutta il rimbalzo di Wall Street.

Seduta di rimbalzo per le Borse europee. La ripartenza di Wall Street ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. La Borsa di Milano si riscopre improvvisamente rialzista. E così accade che Piazza Affari col vento in poppa sfrutta il rimbalzo di Wall Street. Ma una rondine non fa primavera. Ecco cosa è accaduto oggi sui mercati finanziari, grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa e quali sono i titoli su conviene puntare l’attenzione.

Dopo il minimo mensile Piazza Affari reagisce con decisione

Le Borse europee oggi hanno spiazzato il mercato con un rimbalzo che non era per niente scontato. Ed invece, i prezzi hanno proseguito nel trend che avevano messo a segno nell’ultima ora di contrattazioni di ieri.

Ieri, dopo una intera mattina in ribasso, i mercati europei, tra le 14:00 e le 15:00 hanno segnato il minimo di giornata. Minimo che in alcuni casi, come per l’indice Ftse Mib, è stato anche il valore più basso toccato dai prezzi nell’ultimo mese. Dopo avere raggiunto questo minimo, i prezzi hanno invertito il trend e nell’ultima ora di contrattazioni hanno recuperato una minima parte del terreno perduto.

Stamani, alla apertura dei mercati, i prezzi hanno continuato nel recupero e l’apertura positiva di Wall Street ha rafforzato il movimento rialzista.

Al termine della seduta, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTESMIB), ha chiuso in rialzo del 2% a 19.771 punti. Ma tutte le Borse europee hanno terminato con rialzi tra l’1,5% e il 2%.

Tra le blue chip si è assistito al rimbalzo di Stm e di Diasorin, fortemente penalizzate nelle precedenti sedute. I titoli hanno guadagnato il primo il 6,8% e il secondo il 5,7%. In forte rialzo anche Inwit che ha guadagnato il 5,7%.

Rimbalzo significativo anche per Snam, che ha chiuso in salita del 4,3%. L’azione ha messo a segno una bella seduta. I prezzi sono rimbalzati sul supporto in area 4,26 euro e hanno chiuso a 4,49 euro, a un passo dalla resistenza a 4,50 euro. Il superamento di questo ostacolo, nella prossima seduta, permetterà ai prezzi di salire fino a 4,56 e poi fino a 4,60 euro. Al ribasso sarà considerato penalizzante un ritorno dei prezzi sotto 4,40 euro.

